Así se encuentra el tránsito en la ciudad este viernes

Para este viernes 13 de noviembre, se tienen programadas dos actividades en la zona 13 y 3 que podrían congestionar el paso vehícular.
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Por medio de un video compartido en redes sociales, Amilcar Montejo dio a conocer sobre el tránsito durante la tarde de este viernes 13 de noviembre.
A partir de las 18:00 horas se tenía programado que el tránsito se viera afectado a inmediaciones de la zona 13 de la ciudad debido a la inauguración de "Noches de Luna" en el Zoológico La Aurora.
Además, se reporta que en los alrededores del estadio Manuel Felipe Carrera, ya que aficionados del fútbol están arribando para presenciar el encuentro entre Guatemala y Canadá a las 20:00 horas.
Durante la tarde también se registraron colisiones y vehículos con fallas mecánicas en distintos puntos de la ciudad, por lo que agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentran regulando el paso vehicular.