Uruguay amarga el inicio de la era sin Messi en Argentina

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La selección de Uruguay derrotó 2-1 a Argentina en La Bombonera y arruinó el comienzo de una nueva etapa de la Albiceleste sin Lionel Messi.

La Celeste, dirigida por Diego Forlán, se quedó con el triunfo en una nueva edición del Clásico del Río de la Plata, disputado este viernes en Buenos Aires.

El primer tiempo terminó sin goles, pese a que Argentina tuvo mayor presencia ofensiva y generó varias ocasiones por medio de Julián Álvarez, Enzo Fernández y Nicolás Paz.

Uruguay, por su parte, apostó por mantener el orden defensivo y buscar espacios al contragolpe.

Casi 3 años después ¡URUGUAY LE VOLVIÓ A GANAR A ARGENTINA EN LA BOMBONERA! https://t.co/r6S8WwxasW — SportsCenter (@SC_ESPN) November 14, 2026

Los goles llegaron en el complemento. Al minuto 48, Leonardo Balerdi tuvo la mala fortuna de marcar en propia puerta, luego de que un rechazo de Lisandro Martínez le rebotara y terminara dentro del arco de Gerónimo Rulli.

La Celeste amplió la ventaja al 54, cuando un tiro de esquina cobrado por Giorgian De Arrascaeta se desvió en la espalda de Maximiliano Araújo y terminó en el fondo de la portería argentina.

¡¡ARGENTINA VOLVIÓ A PERDER UN AMISTOSO DESPUÉS DE MÁS DE 7 AÑOS!! ❌ Con la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, la Selección Argentina cortó una racha de 30 PARTIDOS CONSECUTIVOS SIN PERDER en encuentros preparatorios. La última caída había sido el 22 de marzo de 2019, cuando Venezuela se impuso por 3-1 en Madrid. La Albiceleste puso fin a un invicto que incluía 28 VICTORIAS y 2 EMPATES. Todos los registros estadísticos EN VIVO están en https://t.co/hmQtYek1pQ — dataref (@dataref_ar) November 14, 2026

La reacción local llegó al 72. Gianluca Prestianni desbordó por la banda y envió un pase retrasado que Julián Álvarez aprovechó para empujar el balón y descontar.

Argentina buscó el empate en los minutos finales, pero Uruguay defendió su ventaja y se llevó la victoria.

❌ ¡FIN DE UNA RACHA HISTÓRICA PARA LA SCALONETA! Con el 1-2 ante Uruguay en La Bombonera, la Selección Argentina de Lionel Scaloni ve interrumpida una impresionante seguidilla de 22 VICTORIAS CONSECUTIVAS en partidos amistosos. La racha había comenzado en junio de 2022, con el 5-0 ante Estonia, y se extendió durante más de CUATRO AÑOS. Además, Argentina acumulaba 30 amistosos consecutivos sin conocer la derrota. Todos los registros estadísticos EN VIVO están en https://t.co/hmQtYejtAi — dataref (@dataref_ar) November 14, 2026

El resultado también significó un tropiezo para Lionel Scaloni en el inicio de su tercer ciclo al frente de Argentina, luego de renovar su contrato hasta 2030.

Ambos equipos volverán a jugar el martes 17 de noviembre: los argentinos recibirán a Costa Rica en Córdoba, mientras Uruguay enfrentará a República Dominicana en Maldonado.

*Con información de agencias