¡Brutal agresión! Aficionado propina palazos a portero en pleno partido (video)

Un partido de la Liga turca tuvo que ser suspendido, luego de que un aficionado irrumpiera en la cancha y agrediera brutalmente al portero.

La situación se salió de control durante un partido de futbol disputado en el estadio Gúrsel Aksel, en donde fanáticos de Altay comenzaron a lanzar objetos a los espectadores de Göztepe.

En ese momento, dos ambulancias ingresaron al campo luego de recibir información sobre aficionados heridos.

Pero fue en el minuto 22 cuando el partido se detuvo, y por si fuera poco un aficionado de Göztepe tomó un palo de corner y procedió a golpear fuertemente al portero del Altay.

WATCH: #BNNTurkey Reports



The football match between Göztepe (@Goztepe) and Altay (@AltaySporKulubu) was interrupted after a fan attacked Altay goalkeeper Ozan Evrim Özenç with a stick. pic.twitter.com/2lm3pBdCWz — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 27, 2022

El video muestra el momento exacto en que el arquero es atacado por un sujeto.

Tras el incidente, se reportó que el herido fue llevado al hospital tras presentar un corte en la cabeza.

A petición del árbitro, los jugadores fueron enviados a la sección de vestuarios para pausar el encuentro. Sin embargo, 25 minutos después se anunció la suspensión del partido.