Aficionado agrede a portero del Sevilla tras eliminación del PSV (video)

El incidente se produjo al final del partido que dejó al cuadro neerlandés eliminado de la Europa League.

El guardameta del Sevilla, Marko Dmitrovic, fue atacado por un aficionado que saltó al campo tras la eliminación del PSV de la Europa League.

El incidente ocurrió al minuto 92 cuando un espectador ingresó al campo del Philips Stadium y sin motivo alguno se dirigió al portero serbio del Sevilla, lo golpeó y empujó.

Por fortuna, esta acción no causó mayor daño en la humanidad de Dmitrovic que se pudo defender de los golpes.

El personal de seguridad neutralizó al agresor para que el jugador pudiera ser atendido por el cuerpo médico del conjunto español.

At full time of Sevilla eliminating PSV from the Europa League, a fan ran on to the field to attack Sevilla keeper Marko Dmitrović.



Dmitrović pinned him down until security took him away pic.twitter.com/MhN5cFmTwf — Football Report (@FootballReprt) February 23, 2023

Por su parte, tanto el árbitro principal, Daniel Orsato como los jugadores de ambos equipos se acercaron al guardameta para conocer su estado pero este afirmó estar bien y el juego se reanudó.

Pese a la derrota por 2-0 y al momento que vivió, el Sevilla dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, logró clasificar a los octavos de final de la Europa League gracias al resultado del partido de ida en el que ganaron por 3-0.