¡Trágico! Aficionado de Boca Juniors no soportó perder la Copa Libertadores

El suceso ha consternado a la familia, la afición y a los seguidores en general del fútbol.

EN CONTEXTO: Fluminense derrota a Boca Juniors y consigue su primera Copa Libertadores

Los aficionados de Boca Juniors pasaron de la esperanza a la tristeza luego que su equipo cayera derrotado en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense de Brasil.

Sin embargo, la situación se tornó trágica este 5 de noviembre.

Un aficionado del equipo, identificado como Marcelo Morales, de 23 años, y también policía de la ciudad de Buenos Aires, tomó la decisión de atentar contra su vida después del resultado adverso de su equipo.

Según la madre de Marcelo, su hijo "no soportó la derrota de Boca".

Antes del encuentro, ya había advertido que cometería el acto si Boca Juniors no lograba la ansiada copa.

Además, la acongojada madre lanzó una reflexión dirigida a los jóvenes, pidiéndoles que consideren el impacto de sus acciones dentro de sus familias.

"No pensé que mi hijo iba a llegar a ese límite de matarse. Hace algunas semanas le había dicho al papá 'si Boca no gana el 4 de noviembre, yo me mato'. Pensamos que estaba haciendo un chiste. Que tomen conciencia los jóvenes, que piensen en su familia", dijo en entrevista para el medio Crónica TV.