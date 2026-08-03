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Agenda de Guatemala para este lunes en Santo Domingo 2026

  • Por Geber Osorio
03 de agosto de 2026, 08:29
Los guatemaltecos han tenido destacadas participaciones en Santo Domingo 2026. (Foto: COG)

Los guatemaltecos han tenido destacadas participaciones en Santo Domingo 2026. (Foto: COG)

Así estará la jornada de los atletas guatemaltecos para este 3 de agosto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

OTRAS NOTICIAS: ¡Cinco nuevas medallas! Así fue la jornada de Guatemala en Santo Domingo 2026

Los deportistas nacionales tratarán de seguir cosechando más medallas para Guatemala en las distintas categorías y ramas. Así está la agenda de este lunes:

Baloncesto

GUA vs. GUY - modalidad 3x3 - clasificación del 5º al 8º - femenino - 9:50 horas

GUA vs. DOM - modalidad 3x3 - semifinales masculinas - 11:55 horas

GUA vs. JAM - modalidad 5x5 - clasificación del 7º y 8º - masculino - 10:30 horas

Atletismo

María Andrée Chacón - 100 metros - semifinales - 15: 30 horas

Denceel Álvarez - salto alto - 16:45 horas

Danisha Chimilio - salto triple - 16:45 horas

Thelma Fuentes - salto triple - 16:45 horas

Sandra Raxón - 5,000 metros final - 16:55 horas

Navegación a Vela

David Hernández - sunfish - 3 regatas - 10:00 horas

Josselyn Echeverría - sunfish - 3 regatas - 10:00 horas

Jason Hess e Irene Abascal - hobie cat - mixto - 3 regatas - 13:00 horas

Juan Carlos Canizales y Marisleysis Cedeño - snipe - mixto - 3 regatas - 10:00 horas

Guatemala suma 10 medallas de oro en Santo Domingo 2026. (Imagen: COG)
Guatemala suma 10 medallas de oro en Santo Domingo 2026. (Imagen: COG)

Squash

GUA vs. COL
Alejandro Enríquez vs. Miguel Rodríguez - semifinal - masculino - 8:00 horas

Sóftbol

GUA vs. COL - ronda preliminar - masculina - 7:00 horas

Esgrima

Eunice Chang - florete individual - eliminatoria - 8:10 horas

Alisson Vargas - florete individual - eliminatoria - 8:10 horas

Kenya Saucedo - florete individual - eliminatoria - 8:10 horas

Eduardo Martínez - espada individual - eliminatoria - 9:00 horas

Tiro deportivo

Elizabeth Rivas - rifle 3 posiciones - 50m femenino - 7:00 horas

Ingrid Vela - rifle 3 posiciones - 50m femenino - 7:00 horas

Jazmine Matta - rifle 3 posiciones - 50m femenino - 7:00 horas

Douglas Oliva - rifle 3 posiciones - 50m masculino - 9:30 horas

Donalson Muñoz - rifle 3 posiciones - 50m masculino - 9:30 horas

Octavio Sandoval - rifle 3 posiciones - 50m masculino - 9:30 horas

Albino Jiménez y Stefany Figueroa - pistola de aire a 10m - equipos mixtos - 7:00 horas

José Castillo y Delma Cruz - pistola de aire a 10m - equipos mixtos - 7:00 horas

Un total de 49 medallas acumula Guatemala en Santo Domingo 2026. (Imagen: COG)
Un total de 49 medallas acumula Guatemala en Santo Domingo 2026. (Imagen: COG)

Ecuestre

Ana Rodríguez, Leah Zimeri, Lukene Arenas, Cristian Hacker, Juan Diego Sáenz y Rigoberto Aldana - salto equipos mixtos - 17:30 horas

Triatlón

Bivian Díaz, Marlen Aguilar, Mayda Hernández, Ángel Aguilar, Diego Pellecer y Jorge Cabinal - relevo mixto - 6:00 horas

Fútbol

GUA vs. MEX - grupo A - masculino - 17:00 horas

Balonmano

GUA vs. CRC - grupo B - masculino - 11:00 horas

Gimnasia Artística

Brithany Herrera, Krystal Cancax - Mersi Xep y Mishel Echeverría - subdivisiones 1 - femenino - 13:30 horas

Brithany Herrera, Krystal Cancax - Mersi Xep y Mishel Echeverría - subdivisiones 2 - femenino - 15:15 horas

Boxeo

GUA vs. CUB - Jackelin Gálvez vs. Magda Masso - cuartos de final - 57kg - 12:36 horas

GUA vs. VEN - José Felipe vs- Andrés Cova - cuartos de final - 55kg - 12:48 horas

Las transmisiones en vivo de las participaciones de los atletas las puedes seguir en Centro Caribe Sports Channel por medio de YouTube.

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