Agenda de Guatemala para este lunes en Santo Domingo 2026

Así estará la jornada de los atletas guatemaltecos para este 3 de agosto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
OTRAS NOTICIAS: ¡Cinco nuevas medallas! Así fue la jornada de Guatemala en Santo Domingo 2026
Los deportistas nacionales tratarán de seguir cosechando más medallas para Guatemala en las distintas categorías y ramas. Así está la agenda de este lunes:
Baloncesto
GUA vs. GUY - modalidad 3x3 - clasificación del 5º al 8º - femenino - 9:50 horas
GUA vs. DOM - modalidad 3x3 - semifinales masculinas - 11:55 horas
GUA vs. JAM - modalidad 5x5 - clasificación del 7º y 8º - masculino - 10:30 horas
Atletismo
María Andrée Chacón - 100 metros - semifinales - 15: 30 horas
Denceel Álvarez - salto alto - 16:45 horas
Danisha Chimilio - salto triple - 16:45 horas
Thelma Fuentes - salto triple - 16:45 horas
Sandra Raxón - 5,000 metros final - 16:55 horas
Navegación a Vela
David Hernández - sunfish - 3 regatas - 10:00 horas
Josselyn Echeverría - sunfish - 3 regatas - 10:00 horas
Jason Hess e Irene Abascal - hobie cat - mixto - 3 regatas - 13:00 horas
Juan Carlos Canizales y Marisleysis Cedeño - snipe - mixto - 3 regatas - 10:00 horas
Squash
GUA vs. COL
Alejandro Enríquez vs. Miguel Rodríguez - semifinal - masculino - 8:00 horas
Sóftbol
GUA vs. COL - ronda preliminar - masculina - 7:00 horas
Esgrima
Eunice Chang - florete individual - eliminatoria - 8:10 horas
Alisson Vargas - florete individual - eliminatoria - 8:10 horas
Kenya Saucedo - florete individual - eliminatoria - 8:10 horas
Eduardo Martínez - espada individual - eliminatoria - 9:00 horas
Tiro deportivo
Elizabeth Rivas - rifle 3 posiciones - 50m femenino - 7:00 horas
Ingrid Vela - rifle 3 posiciones - 50m femenino - 7:00 horas
Jazmine Matta - rifle 3 posiciones - 50m femenino - 7:00 horas
Douglas Oliva - rifle 3 posiciones - 50m masculino - 9:30 horas
Donalson Muñoz - rifle 3 posiciones - 50m masculino - 9:30 horas
Octavio Sandoval - rifle 3 posiciones - 50m masculino - 9:30 horas
Albino Jiménez y Stefany Figueroa - pistola de aire a 10m - equipos mixtos - 7:00 horas
José Castillo y Delma Cruz - pistola de aire a 10m - equipos mixtos - 7:00 horas
Ecuestre
Ana Rodríguez, Leah Zimeri, Lukene Arenas, Cristian Hacker, Juan Diego Sáenz y Rigoberto Aldana - salto equipos mixtos - 17:30 horas
Triatlón
Bivian Díaz, Marlen Aguilar, Mayda Hernández, Ángel Aguilar, Diego Pellecer y Jorge Cabinal - relevo mixto - 6:00 horas
Fútbol
GUA vs. MEX - grupo A - masculino - 17:00 horas
Balonmano
GUA vs. CRC - grupo B - masculino - 11:00 horas
Gimnasia Artística
Brithany Herrera, Krystal Cancax - Mersi Xep y Mishel Echeverría - subdivisiones 1 - femenino - 13:30 horas
Brithany Herrera, Krystal Cancax - Mersi Xep y Mishel Echeverría - subdivisiones 2 - femenino - 15:15 horas
Boxeo
GUA vs. CUB - Jackelin Gálvez vs. Magda Masso - cuartos de final - 57kg - 12:36 horas
GUA vs. VEN - José Felipe vs- Andrés Cova - cuartos de final - 55kg - 12:48 horas
Las transmisiones en vivo de las participaciones de los atletas las puedes seguir en Centro Caribe Sports Channel por medio de YouTube.