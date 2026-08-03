¡Cinco nuevas medallas! Así fue la jornada de Guatemala en Santo Domingo 2026

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Una de las disciplinas más esperadas arrancó este domingo en República Dominicana con la prueba de Media Maratón. Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde Guatemala ya empezó a sumar medallas.

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Desde muy temprano, Alberto González y Williams Julajuj compitieron en esta prueba que se realizó en El Malecón. 21 kilómetros de exigencia a la orilla del mar Caribe, donde tomó muy rápido la punta de la competencia.

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El tecpaneco mantuvo el paso casi toda la carrera, pero el dominicano Álvaro Abreu logró superarle sobre el final, por lo que González se adjudicó la plata con un tiempo de 1:04:58 horas. Julajuj quedó octavo (1:10:57).

En la categoría femenina, Viviana Aroche se colgó el bronce al entrar en el tercer lugar con 1:14:30 horas. Heidy Villego entró después de Aroche, tras un registro de 1:16:49.

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Marchan

Por otro lado, José Alejandro Barrondo y Jhoshua Monterroso compitieron en la media maratón marcha, una prueba también exigente en El Malecón. Los 21 kilómetros fueron conquistados por el mexicano Ricardo Ortíz. Barrondo quedó en el cuarto puesto con 1:37:17 horas. Jhoshua, en la sexta casilla, cronometró 1:39:25.

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Tercer lugar en tiro

Albino Jiménez, José Castillo y David Castillo ganaron medalla de bronce por equipos masculino en la prueba de pistola de aire a 10 metros. La habilidad de los chapines le da la primera presa en esta disciplina que promete más alegría para nuestro país en Santo Domingo 2026.

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Doblete de bronce

Las luchas le sumaron más preseas a la delegación guatemalteca. José Varela ganó el duelo por la medalla en los 67kg de lucha grecorromana. Fue un 8-0 ante el puertorriqueño Juan Díaz.

Por otro lado, David Choc se quedó con el triunfo en el duelo frente al dominicano Starlin Laguerre, en la categoría 77kg.