Semana Nacional del Empleo ofrecerá plazas en todo el país

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Encontrar oportunidades laborales y facilitar el contacto entre empresas y candidatos es el objetivo de la Semana Nacional del Empleo, una iniciativa que se desarrollará del 3 al 7 de agosto a través de la plataforma Nuestro Trabajo.

Durante esos cinco días, las empresas participantes publicarán vacantes en distintas áreas, mientras que los usuarios podrán crear su perfil, cargar su hoja de vida y postularse de forma gratuita desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

(Fotografía ilustrativa: shutterstock)

Una plataforma para buscar empleo

Nuestro Trabajo reúne en un mismo espacio digital a empresas que buscan talento y personas interesadas en encontrar una oportunidad laboral. La plataforma permite a los reclutadores publicar plazas, administrar postulaciones y revisar perfiles, mientras que los candidatos pueden mantener actualizado su currículum y aplicar a las ofertas disponibles.

Además de la plataforma digital, las vacantes tendrán difusión en los canales de Nuestro Diario, con el objetivo de ampliar el alcance de las oportunidades de empleo.

(Fotografía ilustrativa: shutterstock)

Proceso de registro

Para participar, los interesados deben crear una cuenta, completar su información personal y laboral, subir su currículum y comenzar a aplicar a las plazas que mejor se adapten a su experiencia y perfil.

El registro es gratuito y permite a los usuarios mantener disponible su información para futuras convocatorias.

Durante la actividad, las plazas podrán consultarse y las postulaciones se realizarán completamente en línea, permitiendo que candidatos de diferentes departamentos del país participen en los procesos de selección.