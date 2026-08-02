VIDEO: Primera dama de Colombia muestra su modo fan y abraza a Ricardo Arjona

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La primera dama Ana Lucía Pineda no pudo evitar sacar su lado fan, saltando de emoción, cuando Ricardo Arjona se acercó a saludarla a ella y a su esposo, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

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La pareja tuvo un encuentro especial durante la reciente visita del cantautor guatemalteco con su gira "Lo que el seco no dijo".

Ricardo Arjona se reunió con la pareja presidencial. (Foto: Redes)

El guatemalteco se presenta se presentó el 24 de julio en Medellín, además de realizar una residencia de seis conciertos del 26 de julio al 2 de agosto en Bogotá.

En un video que se viralizó en redes se aprecia el momento en el que Ana Lucía comienza a saltar de alegría al ver aproximarse al músico.

Foto: redes Sociales.

Arjona no dudó en darle un caluroso abrazo que ella aceptó con una sonrisa, luego saludó al mandatario.

El episodio no pasó inadvertido por la visible admiración que la pareja presidencial tiene por el artista.

Foto: Oficial.

De la Espriella y Pineda asistieron a uno de los eventos y se acercaron en un momento privado.

"Gracias por este momento súper fan. De mis compositores y cantantes favoritos. Bienvenido a Colombia", escribió Pineda en sus historias.

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