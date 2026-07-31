"Stranger Sounds" sinfónico en Guatemala un homenaje a la serie

-

"Stranger sounds" es el concierto que rinde homenaje a la música de la serie.

La famosa historia de un mundo paralelo, tratando de comerse al real, en plenos años 80, se presenta de forma sinfónica por músicos de Guatemala.

"Más de 30 músicos y varios cantantes llevarán a los asistentes por un viaje sonoro hacia la dimensión de Stranger Things, con un espectacular concierto sinfónico en vivo", explica la organización NiuMark.

Desde la icónica e hipnótica melodía del tema principal compuesto por Kyly Dixon y Michael Stein, hasta los grandes éxitos del pop y rock que marcaron toda la generación de los ochentas.

"Material Girl" - Madonna; "Time After Time" - Cyndi Lauper; "Every Breath You Take" – The Police; "The Never Ending Story" – Limahl / Gaten Matarazzo & Gabriella Pizzolo; "Separate Ways" – Journey; "Heroes" – Peter Gabriel; "Should I Stay or Shoutld I Go" – The Clash; "Master of Puppets" – Metallica: "Purple Rain" – Prince y "Running Up That Hill" – Kate Bush son algunas de las canciones que se podrán disfrutar.

La producción visual está diseñada para transportar a los asistentes directamente al pueblo de "Hawkins" y al oscuro "Upside Down".

¿De qué trata el concierto Stranger Sounds en Guatemala?

Se trata de la música de todas las temporadas de la exitosa serie de Netflix "Stranger Things".

¿En dónde se celebrará el concierto Stranger Sounds en Guatemala?

El evento se desarrollará en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

¿Cuándo se celebrará el concierto Stranger Sounds en Guatemala?

La cita es el próximo 29 de septiembre a partir de las 8 de la noche.

Precio de Boletos para Stranger Sounds

Platea Q350

Balcón 1 Q300

Balcón 2 Q250

*Más ticket fee de Q50

Ingresa aquí para la compra de entradas.