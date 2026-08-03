Juzgado bloqueó 22 páginas en Guatemala por transmisión del Mundial

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El MP mantendrá de forma permanente los bloqueos a plataformas de piratería digital e IPTV en Guatemala tras la finalización del Mundial 2026.

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La Asociación de Programadores, Distribuidores y Agentes de Canales de Televisión por Cable para Centroamérica (APRODICA), informó que la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual seguirá utilizando herramientas como el bloqueo dinámico de sitios web y la cooperación internacional para impedir la retransmisión ilegal de contenido audiovisual como parte de una estrategia permanente tras finalizar el Muncial 2026.

Una de las principales medidas fue la orden judicial para bloquear de forma permanente el acceso a 22 sitios web, subdominios y servicios IPTV que, según las autoridades, eran utilizados para retransmitir ilegalmente los partidos del Mundial FIFA 2026.

La resolución fue notificada a los proveedores de internet del país el pasado 15 de julio.

Estos son los 22 sitios web que fueron incluidos en la resolución judicial para su suspensión e inhabilitación permanente por presuntamente retransmitir de forma ilegal contenido audiovisual relacionado con el Mundial FIFA 2026:

futbol-libres.su futbollibretv.net.pe futbollibre.mx rojadirectatv.sc pirlotvhd.site pirlotvs.app pirlotvhd.sbs tarjetarojatv.info rojadirecta.fan rojadirectatv.vip jjfutbol3.lat elitegoltv.life m.pirlotv.sc pirlotv.sc rojadirecta.sc m.rojadirecta.sc futbollibretv.site elgorgorito.com soyhit.com soyfutbol8.com futbolchapinenvivo.com futbolenvivo.online

El director ejecutivo de la asociación, Rodolfo Mendoza, aseguró que "las acciones impulsadas por la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual reflejan el compromiso institucional del Ministerio Público con la protección de los derechos de propiedad intelectual y el fortalecimiento del Estado de Derecho".

Durante el operativo se realizaron allanamientos en dos empresas sospechosas de distribuir señales protegidas de manera ilícita. (Foto: vía APRODICA)

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía también coordinó con Homeland Security Investigations (HSI), de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, acciones para suspender y asegurar dominios registrados en ese país.

Esa cooperación permitió el secuestro de cinco dominios que eran utilizados para distribuir contenido audiovisual sin autorización en Guatemala y otros países de la región.

Además, durante el Mundial también hubo monitoreos en restaurantes, comercios y centros comerciales para verificar la retransmisión de partidos, seguimiento a 52 operadores de televisión por cable y allanamientos en dos empresas que presuntamente distribuían señales protegidas de manera ilegal.