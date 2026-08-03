¡Queda grabada! Fuerte erupción del volcán de Fuego esta madrugada (video)

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El volcán de Fuego ha entrado en una nueva fase eruptiva y podría progresar a una fase explosiva más intensa, según indicaron las autoridades.

El volcán de Fuego ha intensificado su actividad en las últimas horas y una de sus recientes fuertes erupciones quedó captada en video la madrugada de este lunes 3 de agosto.

Una cámara de vigilancia grabó el momento en que una fuerte explosión acompañada de retumbos se registró aproximadamente a las 00:43 horas, durante las constantes actividades del coloso.

En las imágenes se observa cuando la lava sale dispersada desde el cráter del volcán, cubriéndose el mismo del material expulsado, lo que generó que se iluminara.

Mira aquí el video:

El Volcán de Fuego hizo una fuerte erupción a las 00:43 horas de este lunes y la misma quedó grabada por una cámara de vigilancia.



El Insivumeh ha informado que el coloso entró en una nueva fase eruptiva y podría progresar a una fase explosiva más intensa.



: AfarTv pic.twitter.com/M6bJwD8edj — Geber Osorio (@OsorioGeber) August 3, 2026

Fase eruptiva

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que el coloso ha mantenido una constante actividad, por lo que se ha confirmado una nueva fase eruptiva para el volcán de Fuego, la cual podría progresar hacia una fase explosiva más intensa en las próximas horas.

Además, se espera que se formen columnas de gas y ceniza con altas iguales o mayores a los 5,000 metros sobre el nivel del mar y que incremente el número y alcance de las corrientes de densidad piroclástica y que descienda por distintas barrancas.

BOLETÍN VULCANOLÓGICO ESPECIAL

BEFGO_056_2026

VOLCÁN DE FUEGO

Guatemala, 3 de agosto de 2026, 08:30 horas (hora local)

INCREMENTO DE ACTIVIDAD ERUPTIVA VOLCÁN DE FUEGO#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV pic.twitter.com/NZCXVbTkML — INSIVUMEH (@insivumehgt) August 3, 2026

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda a la población utilizar mascarilla y proteger los ojos en caso de caída de ceniza, cubrir depósitos de agua, resguardar alimentos, así como proteger cultivos y animales.

También se exhorta a evitar permanecer en las cercanías del cráter o barrancas del volcán, debido al riesgo que representa la actividad explosiva.