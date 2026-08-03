Municipal remonta en San Marcos y se queda con los puntos de visita

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Municipal tuvo que venir de atrás en el marcador, pero se quedó con los tres puntos en su visita al estadio Marquesa de la Ensenada, al derrotar 2-1 a Marquense en su duelo correspondiente a la segunda fecha del torneo Apertura 2026.

En una primera parte que estuvo bastante movida, las cosas no arrancaron nada bien para los escarlatas, pues a penas al minuto 8, Aubrey David cometió una falta sobre Fernando Escalante y el árbitro lo cobró como pena máxima.

Al cobro de la misma llegó el delantero Francisco Grande, que buscaba estrenarse en el rubro goleador, aunque no pudo hacerlo, pues Kénderson Navarro le adivinó la dirección y evitó la anotación con una buena estirada.

En el tiro de esquina que siguió a esa jugada, sobre el 12, Luis García levantó un centro al corazón del área, en donde apareció Arturo Ledesma, quien con la cabeza mandó la pelota al fondo para el 1-0 de los locales.

Los leones decidieron ceder el control del balón y buscar más el contragolpe, lo que provocó que los rojos se envalentonaran y comenzaran a generar más jugadas de peligro frente al marco de Gustavo Gutiérrez.

La remontada

José Morales dio el primer aviso por parte del conjunto edil, con un zapatazo desde fuera del área que obligó a Gutiérrez a emplearse al máximo para evitar el empate.

En el 34, llegó la igualdad. Rudy Barrientos tomó la pelota por la banda derecha, levantó un centro al área pequeña, donde apareció de manera sorpresiva John Méndez, quien con un testarazo certero colocó el 1-1 en el marcador.

Y antes de irse a los vestuarios, sobre el 43, el mismo Méndez combinó por la izquierda en un tiro de esquina corto para encontrar luego con un centro al "Caballo" en el corazón del área, quien sentenció el 2-1 con un cabezazo que ingresó pegado al palo izquierdo.

Para la segunda mitad, las cosas estuvieron bastante igualadas, con pocas oportunidades claras en el último tramo y la más clara fue para los locales, en los pies de Elio Velásquez (minuto 79), que probó de larga distancia, sin embargo, Navarro voló para dar los puntos a los suyos.

De esta manera, Municipal se coloca como colíder del Apertura junto a Guastatoya, aunque es segundo debido a que tiene peor diferencia de goles (+3 contra +5 de los pechoamarillos), siendo los dos únicos que se mantienen invictos en el inicio del certamen, mientras Marquense es último, con dos derrotas.