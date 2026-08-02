"Sigo llorando": Vin Diesel revela detalles de la próxima película "Fast Forever"

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Vin Diesel anunció que ya hay guion de la undécima película de "Fast & Furious" y que al leerlo se le salieron las lágrimas.

El actor compartió en sus redes el adelanto del reestreno de la película que originó todo: *The Fast and the Furious*, que se lanzará el 21 de agosto de 2026, para celebrar el 25 aniversario y aprovechó para alertar que se viene una nueva entrega, cuya historia ya está escrita.

Foto: Oficial.

"No tienen idea... Acabo de leer el guion de Fast Forever de Mike Leslie. Es el mejor guion que he leído en décadas. Sigo llorando...", escribió.

En la primera entrega de la franquicia que ha recaudado más de $207 millones, aparecen Diesel junto al fallecido Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune y Chad Lindberg.

"Fast Forever", la nueva entrega de la saga

Diesel reveló que "Fast Forever" tendrá un vínculo con la película original: "Darán gracias a Dios por haber podido ver la primera película este verano".

En "Fast X", estrenada en mayo de 2023 se insinuó el regreso de Gal Gadot y Dwayne Johnson, y será dirigida por Louis Leterrier, conocido por "The Transporter" y "The Incredible Hulk".

¿Cuándo se estrenará "Fast Forever" en los cines de Guatemala?

Según explica el actor "Fast Forever" se estrenará en cines a nivel mundial el 17 de marzo de 2028.