La agenda prioritaria que el Gobierno quisiera en el Congreso

El presidente Bernardo Arévalo listó varias iniciativas de ley que, según él, deberían de ser una prioridad en el Organismo Legislativo.

Durante "La Ronda", conferencia de prensa del Ejecutivo de los lunes, se le preguntó al presidente Bernardo Arévalo acerca del aumento salarial de los diputados, el cual ha sido fuertemente criticado. Después de indicar que apoyan a su bancada, afirmó que se debe de comenzar a hablar sobre una agenda prioritaria en el Congreso.

"La bancada Semilla votó desde el primer momento en contra de este aumento, no dijo, no se quejó, no salió criticando y luego votó a favor: Votó en contra", manifestó Arévalo.

Además, recordó que cuando el aumento salarial fue efectivo, la bancada salió haciendo una declaración indicando que, al estar en contra, harán la donación a algún tipo de proyecto.

Después de enviar a preguntar sobre el tema al Congreso o a los partidos políticos que apoyaron la medida, Arévalo dijo que hay que empezar a enfocarse en la agenda legislativa.

"Debemos empezar a enfocarnos en que el Congreso comience a evacuar esa urgente y necesaria agenda legislativa sobre temas importantes que tenemos delante de nosotros y que necesitamos para avanzar", dijo.

Arévalo aseguró que este momento hay temas importantes que deben de considerarse como las reformas a la Ley de Anadie, pues "posibilita inversiones público-privadas".

También indicó que el Ejecutivo ha enviado dos leyes "anticorrupción" y que en breve enviarán reformas a la Ley de Aeronáutica Civil.

"Así podríamos ir citando las leyes de suma importancia para el país, que lo que nos urge, es que el Congreso comience a desarrollarlas y a aprobarlas de manera activa", manifestó.