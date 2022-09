Aguacate Hass podría convertirse en un producto de exportación

Una nueva propuesta ha surgido para impulsar el aguacate como un producto para exportación hacia Estados Unidos y contará con el certificado del Sello Blanco

Según el presidente Alejandro Giammattei se ha gestionado ante Estados Unidos la exportar aguacates a ese país, especialmente la variedad Hass que es originaria de Guatemala y el momento de lograrlo parece estar muy cerca.

En el proceso hace falta un último paso para formalizar la exportación. "El aguacate Hass fue hecho en Guatemala, pero se cree que es mexicano y a nosotros nos tienen prohibido vender el aguacate Hass. Recibimos ayer la noticia que estamos en el último paso", detalló el presidente en el Investors Summit en la Ciudad de Nueva York durante su viaje a Estados Unidos para la Asamblea de la Naciones Unidas.

El aguacate es una de las frutas más cotizadas en el extranjero. (Foto: Pixabay)

El mandatario refiere que si se materializa la exportación se quintuplicaría la producción de dicha fruta a través de pequeños productores que será beneficiados con el Sello Blanco para impulsar a los emprendedores.

El beneficio será que EE.UU. podrá comprarle a los campesinos sin intermediarios. Esto estaría avalado dentro del programa de los certificados del Sello Blanco que garantizan la calidad del producto para exportación.

Según Giasmamttei, esto estaría apoyando a la economía de las familias pobres campesinas que disponen de pequeños terrenos cultivables, quienes podrán vender la fruta directamente al mercado estadounidense.

El Sello Blanco ya ha certificado a productores de café, miel, chocolate, infusiones, así como productos de marroquinería y textiles guatemaltecos. Dicho proyecto ha sido visto positivamente y el mandatario señaló que el modelo será replicado en Africa a petición del Banco Mundial.