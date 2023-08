El enorme agujero que causó alerta en la Calzada La Paz (video)

-

A través de un video en redes sociales, un usuario alertó por una perturbación de tierra en un área de la Calzada La Paz que podría provocar un hundimiento considerable.

El usuario Darwin Meda grabó un video donde se aprecia un agujero bajo la famosa calzada que comunica la Carretera con zona 5, El Atlántico, 18 y Bulevar Lourdes en dirección a zonas 17 y 16 de la Ciudad de Guatemala.

El área afectada estaría cercana a las bodegas de Cemaco, arriba de un agujero que sería parte de un túnel o el paso del río. Justo allí se aprecia que la tierra está comenzando a ceder.

Muchos vecinos afirman que cercano al Cementerio las Bouganvilias, que queda al final de la misma calzada, también hay una parte que podría derrumbarse.

"Eso es un relleno, algún día tenía que ceder" y "por fin alguien lo confirma, lleva más de 15 días", fueron algunos comentarios de vecinos del lugar.

Qué dice la Municipalidad de Guatemala

Según la comuna capitalina las fuertes lluvias ocurridas el domingo 13 de agosto provocaron un deslizamiento a la altura de la 27 calle, zona 5, en Calzada La Paz, sobre el Río Negro.

Las autoridades afirman que han trabajado por más de 13 días reforzando el talud y reparando la tubería dañada. Los trabajos continúan de día y de noche en el sector.

MIRA EL VIDEO:

@darwinmeda no mames se izo un agujero grandote abajo de la carretera la calzada la paz ♬ Oh No - Kreepa

El post de la Municipalidad: