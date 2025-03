Al menos 5 fallecidos en enfrentamiento armado en la feria de San Manuel Chaparrón

-

Al menos, cinco personas fallecieron y 10 más resultaron gravemente heridas, en un enfrentamiento armado durante la celebración de la feria en San Manuel Chaparrón.

Una discusión que se salió de tono, habría sido el detonante para un enfrentamiento armado ocurrido dentro del Coliseo Municipal de San Manuel Chaparrón, Jalapa, el cual dejó, por lo menos, cinco personas fallecidas y 10 más heridas.

Según medios locales, dentro del Coliseo se realizaban actividades para conmemorar la feria patronal del lugar, cuando un grupo de personas en estado de ebriedad comenzaron a discutir.

El hecho armado quedó registrado en un video que ha circulado en las redes sociales, donde rápidamente se ha vuelto viral.

Hasta ahora se desconoce cuántas personas fallecieron o fueron heridas, al extremo que el mismo alcalde del lugar, Ricardo Sandoval, evitó establecer el número de afectados.

"Lastimosamente personas en estado de ebriedad arremeten a disparar armas de fuego donde resultan heridos y prácticamente amenazando a todo el público con balas perdidas. Hasta el momento es incierta la información, no quiero ser irresponsable. Hay heridos, se comenta que hay personas fallecidas", manifestó.

Según el alcalde, se desconoce quiénes son los responsables, pero canceló por completo la feria patronal.

En las imágenes del video se escucha el bullicio de personas, cuando de repente suenan los balazos y comienzan a gritar y a correr.

Los disparos se incrementan, mientras que en otras imágenes compartidas se ven los cuerpos de las personas fallecidas.

Al menos cinco fallecidos y alrededor de 10 heridos en un ataque armado que se registró dentro del Coliseo Municipal de San Manuel Chaparrón, en Jalapa, donde se realizaban actividades de la Feria del lugar.

"Me siento consternado, me siento preocupado, me siento afligido por esta situación tan angustiante que estamos viviendo... Una vida humana no tiene precio, es una situación frustrante que se sale de las manos de todas las personas", manifestó Sandoval con la voz entrecortada.

Además, rogó a la población de San Manuel Chaparrón sus oraciones, debido a la incertidumbre provocada por el ataque armado.