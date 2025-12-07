¡Urgente! Alcalde de Masagua muere tras ataque armado en un desfile

El jefe edil resultó herido en un incidente de violencia ocurrido este sábado, minutos después falleció.
El alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Marroquín, resultó herido durante un ataque armado ocurrido en un desfile en la aldea Obero, en dicho municipio.
De acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales, asistieron al jefe edil y posteriormente fue trasladado en estado delicado hacia la Emergencia del Hospital Nacional de Escuintla.
Sin embargo, falleció al ser ingresado, debido a las heridas que presentaba. Por ello, procedieron a dar aviso a las autoridades correspondientes.
*Noticia en desarrollo.