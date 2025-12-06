Surgen más detalles del ataque contra el hijo del alcalde de Ciudad Vieja

-

El hijo del alcalde había salido de trabajar y minutos más tarde fue atacado junto a sus amigos.

El alcalde de Ciudad Vieja, Federico Bethancourt Sánchez, brindó declaraciones este sábado 6 de diciembre, hora después de que su hijo Federico Bethancourt López, de 30 años, fuera herido de bala durante esta madrugada.

El funcionario indicó que "mi hijo se encontraba ayer (viernes) vendiendo pizzas, luego de cerrar el negocio a las 12 aproximadamente, salió con tres amigos a dar una vuelta para ver cómo estaban arreglando unas carrozas", momentos previos al ataque armado.

"Él iba en los sillones traseros del automóvil y cuando pasaban por el estadio, salió un individuo de manera agresiva luego de que ellos se detuvieran por un tráiler que iba pasando por el lugar", dijo el jefe edil.

Asimismo, agregó que "este sujeto le pegó al vidrio y tras asustarlos (a su hijo y sus amigos) el que iba conduciendo aceleró. Sin ningún motivo disparó esta persona, hiriendo a mi hijo en una parte de la espalda".

"Estable, pero postrado en cama"

Se dio a conocer que Bethancourt López ya fue intervenido, "está estable pero está postrado en cama, sufriendo, algo que da furia, pero creo en el sistema de justicia.", señaló el alcalde.

El Ministerio Público (MP) ya está investigando y se giró la orden de aprehensión, ya que hay pruebas suficientes, por declaraciones testimoniales, video, pruebas científicas, con lo que se podría establecer el hecho delictivo, según mencionó Bethancourt Sánchez.

Además, agregó que "con mi experiencia como fiscal, es un delito de asesinato en grado de tentativa, ya que le dispararon por la espalda, y ellos al no cargar armas, por lo tanto hay alevosía".

Los amigos llevaron a la víctima directamente al hospital, le tomaron radiografía y en cuestión de minutos lo operaron. La bala le atravesó los intestinos, según informó el alcalde.

"No tengo enemigos ni problemas, somos una familia pacífica, ya que Sacatepéquez es un departamento tranquilo, teníamos un año y medio sin que se diera un hecho de está índole en el municipio", dijo el jefe edil.