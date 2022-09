"La falla no la creé yo”, Gramajo asegura que revisó la zona y estaba bien

Autoridades de la Municipalidad de Villa Nueva, del Ministerio de Comunicaciones, del Ejército y de la Conred, ofrecieron una conferencia de prensa sobre los nuevos agujeros.

"¿Quién puede prevenir un terremoto, un temblor o algo así?, que nos diga... eso no nos compete a nosotros, el colector está en la falla de Catalina", cuestionó el alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, quien justificó que su administración no es la responsable de lo ocurrido con los nuevos agujeros que se formaron en ese municipio y que dejaron cuatro personas heridas y dos desaparecidas.

Según el jefe edil, "ha hecho todo lo que está en sus manos" y "no puede hacer más", también aseguró que no está desligándose de responsabilidades, pero insistió en que el colector se construyó a la par de una falla geológica, la cual sería la que está provocando los siniestros, tanto el de este sábado 24 de septiembre, como el que se registró en el kilómetro 15 de la carretera al Pacífico, en junio.

"La falla no la creé yo, la falla estaba allí cuando hicieron el colector, los que hicieron el colector, que al momento de hoy no sabemos quién hizo el colector y quién hizo la transversal simplemente lo hicieron al ras de la falla geológica, lo mismo hicieron abajo del puente Wyld, esa decisión no la tomé yo, lo que sí puedo tomar yo la decisión es de asumir lo que vamos a hacer con el ministro. El nuevo colector que hagamos lo tenemos que hacer bien y esa sí es nuestra responsabilidad", justificó.

Durante la conferencia, las autoridades se limitaron a indicar que en estas 72 horas se han concentrado en la búsqueda y rescate de las dos mujeres que siguen desaparecidas dentro de los agujeros, luego que tres vehículos, dos automóviles y una motocicleta, cayeran dentro de los socavamientos.

Sin embargo, Gramajo insistió que antes de que ocurriera el incidente, se hizo una inspección de toda la transversal utilizando cámaras y en ese momento se encontraba en buenas condiciones y recordó que entre los años 87 y 89 en el lugar existió una fábrica textil, que según él, se hundió completamente debido a que el área es inestable y pasa una falla geológica.

En tanto, el ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, reconoció que el mantenimiento de la cinta asfáltica le compete a su cartera, pero esto "es una emergencia no es parte de un mantenimiento que no se ha hecho... es lo mismo que pasó en la CA-9, tanto la Municipalidad como el Ministerio de Comunicaciones estamos accionando".

"Hay que hacer énfasis que esto es un tema, que en verdad, el poder hacer exploraciones en todos los colectores, en todas las carreteras para saber exactamente donde nos pasa una transversal es de verdad complicado, por ejemplo lo que pasó en Carretera a El Salvador y así nos pasa todos los inviernos... se asume que los colectores están libres y es hasta que llueve que se pueden identificar estas situaciones", dijo Maldonado.

Además indicó que se iniciará con la búsqueda y rescate de las mujeres, pero utilizando maquinaria, ya que hasta ahora se ha hecho manual, pero las condiciones del terreno han impedida avanzar en la búsqueda.

Al finalizar la búsqueda, se empezará con la realización de estudios técnicos, para establecer el riesgo y los daños que han ocurrido en el área, y de acuerdo con los resultados, se podrá saber si es necesario hacer un nuevo contrato para solucionar el área o si se puede hacer con el que ya se firmó, luego del agujero ocurrido en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico.

Para las reparaciones de los daños causados en el primer hundimiento, las autoridades se tardaron 55 días y ejecutaron cerca de 24 millones de quetzales.