La razón por la que usan memes de Optimus Prime para burlarse de una alcaldesa

El pasado 4 de febrero, durante una manifestación convocada por estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos hubo un enfrentamiento violento con las autoridades, el cual acabó con varios agentes heridos luego que los alumnos lanzaran un tráiler sin conductor a una de las casetas de paso. La alcaldesa de Acapulco absolvió los jóvenes de la culpa y algunos internautas manifestaron su indignación a través de memes y otros mensajes.

Los normalistas arribaron a la caseta en el kilómetro 20 de Chilpancingo, a bordo de buses para repartir volantes informativos a los automovilistas y recaudar dinero para continuar con las jornadas que realizan padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.



Agentes de la Policía intentaron detener la acción de los estudiantes con un cerco que los manifestantes intentaron quitar lanzando un tráiler que estaba en el lugar y pertenecía a una cadena de supermercados, el cual se estrelló a unos metros de la caseta y, aunque el incidente no dejó heridos, por el enfrentamiento se reportan 14 agentes con contusiones, quemaduras y uno de ellos con fractura de tibia según se informó.

La alcaldesa de Acapulco, Guerrero, Abelina López, afirmó que no había nadie a quien castigar pues el tráiler no tenía conductor e hizo un llamado al diálogo.

"No sé, a quién vas a castigar, porque el carro (tráiler) va circulando solo, ¿A quién se castiga? ¿Quién fue él que lo hizo?, debemos ser objetivos, para no generar movimientos que al rato tengamos el caos, hay que llamarlos al diálogo. Tampoco podemos cometer delitos", explicó en una entrevista a Milenio.

“Yo digo que el tema de los jóvenes (normalistas) es un proceso que traen precedido de un dolor. No podemos olvidar esa lucha que han llevado por el esclarecimiento de la búsqueda de los 43 normalistas. Entiendo que a veces se transgrede la Ley, pero debemos situarlos. Son movimientos, no son delincuentes. Hay una causa, hay un dolor, creo que no nos puede desviar el fondo principal de la verdadera delincuencia”.

“Si hubiese ido un individuo al volante y dicho individuo hubiese sido detenido, ahora podría ser acusado de intento de homicidio y de varios delitos más. O el diario Reforma no entiende en su contexto lo que refiero o no le interesa entender”, dijo en sus redes acerca de un medio.

“Por lo demás, mientras diversos sectores y actores políticos piden mano dura y represión contra el movimiento social, yo creo tener derecho a disentir y pido nunca dejar de buscar el diálogo como única solución”, finalizó su hilo en Twitter.

Tras esto, la representante del Ayuntamiento fue inspiración para memes en redes: