Las denuncias de Aldo Dávila contra Consuelo Porras y Allan Rodríguez

Dávila acudió a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) para denunciar a la fiscal general Consuelo Porras por lo que consideró "una persecución de parte del MP".

Expresó que Porras "es un alfil del pacto de corruptos", y pidió a la magistratura de conciencia emitir resolución.

Dijo que el Ministerio Público ha promovido una persecución a personas por diferentes aspectos y enumeró: "Libertad de emisión del pensamiento, acceso a la justicia pronta y cumplida, independencia judicial, libertad de organización y manifestación".

En relación a la denuncia en contra del presidente del Congreso, Allan Rodríguez, dijo que se interpone por discriminación.

Dio a conocer que para el Día mundial del Sida solicitó un espacio, con suficiente antelación, para utilizar un lugar en las instalaciones del Congreso para realizar un foro relacionado al tema del VIH "que es la otra pandemia. No porque llegó el Covid se dejó de infectar", dijo Dávila.

Sin embargo, Dávila le negó el permiso a Dávila indicándole que ya había otra actividad programada en la fecha pedida.

La discriminación habría ocurrido, porque en realidad no se utilizó el espacio del Legislativo y no se le prestó, dice Aldo Dávila.

“ Allan Rodríguez me estigmatiza y me discrimina por el diagnostico, pero no solo a mi, sino a todas las organizaciones que participarían ”

Aldo Dávila

, diputado