¡Se acabó la maldición! Cristiano y Al Nassr se coronan campeones en Arabia

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Con los cánticos al unísono de "Cristiano Ronaldo" e incluso lágrimas en sus ojos, el astro portugués finalmente se quitó de encima la maldición de no salir campeón en Arabia Saudita y alzó el título con Al Nassr, tras derrotar 4-1 al Damac en la última fecha de la liga.

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Después de 14 competencias diferentes en las que el equipo nassarí no pudo levantar el trofeo desde la llegada de CR7, una sonrisa de satisfacción se pintó en la cara del luso en el banquillo de suplentes al escuchar el pitido final, que le permitió festejar su primer campeonato oficial a nivel de clubes desde 2021.

حُسمت .. حُسمت .. رسميًا

#النصر_بطل_الدوري السعودي للمحترفين 2025-26



ألف مبرووووك

لجماهير النصر العالمي العظيم في كل العالم pic.twitter.com/1z4oYRhTDJ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 21, 2026

Y es que tardó, pero se le dio en una noche de ensueño, en la que colaboró con un doblete digno de sus mejores tiempos en Europa. El primero fue un tiro libre casi sin ángulo que pasó en un mar de piernas para terminar en el fondo del marco para el 3-1 parcial (minuto 62) y, el segundo, al cazar un balón en el área y fusilar al arquero para sentenciar el 4-1 (80).

Antes, Sadio Mané (33) fue el que abrió la cuenta para los de amarillo y Kingsley Coman (51) amplió el margen arrancando la segunda mitad. Morlaye Sylla (57), de penal, había recortado distancias (2-1) para un cuadro que terminó goleado y asumiendo su triste destino, pues la derrota los condenó al descenso.

De esta manera, Al Nassr pudo sumar su décimo título liguero a sus vitrinas, el primero con Cristiano en sus filas. Mientras que Ronaldo sumó su número 37 como profesional, además de haber llegado a 973 anotaciones en su carrera, cada vez más cerca de la histórica cifra de mil.