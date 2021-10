Alejandra Espinoza muestra su rostro tras fuertes quebrantos de salud

Alejandra Espinoza dejó a un lado las redes sociales para recuperarse por completo tras su accidente cerebrovascular que le paralizó la mitad del rostro. Recientemente salió para actualizar cómo va su recuperación.

La conductora sigue al pie de la letra las recomendaciones para su completa recuperación, además de asistir a chequeos y exámenes médicos.

La famosa hizo una publicación en sus historias de Instagram mientras se dirigía a una consulta con el endocrinólogo que la está tratando, así aprovechó para transmitir desde su carro.

Allí mostró los avances de a movilidad en su rostro.

"No he estado con el mejor estado de ánimo para hacer videítos... Ya está empezando a reaccionar mucho más mi cara", dijo mientras mostró el área afectada sin esconder nada.

"Yo sé que ustedes a lo mejor no lo notan mucho pero yo soy la me que conozco y sé cómo está la cosa... He estado dando terapias y ahí la llevo, poco a poquito", agregó.

Alejandra agradeció todos los mensajes de amor que ha recibido desde que atraviesa este proceso.

Así luce. (Foto: instagram)