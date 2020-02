Alejandro Díaz busca a niña para regalarle su camisola

Alejandro Díaz, el delantero de Municipal, ha solicitado ayuda en las redes sociales para localizar a una pequeña aficionada que le mostró su cariño con un cártel.

Sucedió durante el partido entre Los Rojos y Siquinalá (3-1), disputado este sábado, en el estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol.

TAMBIÉN...

"Soy tu fan Gambetita. 100% roja de corazón", dice la cartulina que sostiene la pequeña.

"¿Me ayudan? Quiero localizar a esta nena y decirle que el próximo partido le doy mi camisola, hoy no me di cuenta a tiempo y ya no la encontré", escribió Díaz en su cuenta oficial de Twitter.

¿Me ayudan? Quiero localizar a esta nena y decirle que el próximo partido le doy mi camisola, hoy no me di cuenta a tiempo y ya no la encontré pic.twitter.com/p1r91M2uG3 — Alejandro Díaz (@GambetaDiaz1) February 1, 2020

El argentino marcó un gol y fue de los más aplaudidos por la parcialidad escarlata en el triunfo ante los Naranjeros.

#Clausura2020 | El argentino Alejandro Díaz se deja querer por la afición de Municipal al salir del estadio Del Trébol. @soy_502 pic.twitter.com/i4lNimFEap — Rudy Martínez (@RudyEstuardo) February 1, 2020

TE PUEDE INTERESAR...