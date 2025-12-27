Muere Andrés Turnes, la voz de Terry en "Candy Candy"

-

El actor de doblaje argentino Andrés Turnes murió a los 88 años dejando un gran legado en el mundo animado.

Turnes es recordado por dar su voz a los personajes Anthony, Terry Grandchester, y el Príncipe de la colina, primera aparición de Albert y Tom adulto, en la versión en español para América Latina del anime japonés Candy Candy.

Andrés también dio la voz a Anthony.

Su trabajo marcó a generaciones que crecieron con la historia de Candy White Ardley, una de las series animadas más populares de las décadas de 1970 y 1980.

Andrés hizo la voz de Tom adulto en Candy Candy.

Turnes falleció el 21 de diciembre, diez días después de la muerte de la actriz Susana Klein, también argentina, quien fue la voz de la "Pequeña pecosa".

Andrés dio la voz al Príncipe de la Colina.

Nació en 1937 y dejó un legado imborrable en la industria del doblaje, siendo reconocido por su talento, sensibilidad interpretativa y contribución a la cultura audiovisual en América Latina.

También dio vida a "Jet Marte" en el anime homónimo.

Andrés Turne

Fue actor de teatro, con más de 200 obras y giras internacionales. Actuó en la película "Los hermanos" (1965), "Tengo calle" (1981) y "Ángel, la diva y yo" (1999).



