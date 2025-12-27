Muere Andrés Turnes, la voz de Terry en "Candy Candy"

El actor de doblaje argentino Andrés Turnes murió a los 88 años dejando un gran legado en el mundo animado.
OTRAS NOTICIAS: Falleció Susana Klein, actriz de doblaje de "Candy Candy"
Turnes es recordado por dar su voz a los personajes Anthony, Terry Grandchester, y el Príncipe de la colina, primera aparición de Albert y Tom adulto, en la versión en español para América Latina del anime japonés Candy Candy.
Su trabajo marcó a generaciones que crecieron con la historia de Candy White Ardley, una de las series animadas más populares de las décadas de 1970 y 1980.
Turnes falleció el 21 de diciembre, diez días después de la muerte de la actriz Susana Klein, también argentina, quien fue la voz de la "Pequeña pecosa".
Nació en 1937 y dejó un legado imborrable en la industria del doblaje, siendo reconocido por su talento, sensibilidad interpretativa y contribución a la cultura audiovisual en América Latina.
También dio vida a "Jet Marte" en el anime homónimo.
Andrés Turne
Fue actor de teatro, con más de 200 obras y giras internacionales. Actuó en la película "Los hermanos" (1965), "Tengo calle" (1981) y "Ángel, la diva y yo" (1999).