Piloto de bus resulta herido y queda bajo custodia tras accidente en km. 172

El piloto del autobús involucrado en el accidente en la ruta Interamericana resultó herido.

Autoridades brindaron detalles sobre el piloto del bus involucrado en accidente ocurrido en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Nahualá, Sololá.

Esta mañana 27 de diciembre el Ministerio Público confirmó que el piloto del bus extraurbano que se dirigía a San Cristóbal Totonicapán resultó herido y quedó bajo custodia policial.

Bus de Transportes Sinaloa cae a barranco en el kilómetro 173.5 de la Ruta Interamericana CA-1 Occidente, sector de la cumbre de Alaska, Totonicapán. De manera preliminar reportan 12 personas fallecidas y más de 30 heridas. pic.twitter.com/AH7UMotmAh — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) December 27, 2025

"La fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer el hecho y brindar justicia y reparación digna a los familiares de las víctimas", dijo el MP.

Señalado por delito

Por otro lado, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que el chofer del bus extraurbano de Transportes Sinaloa, es señalado de forma preliminar por el delito de homicidio culposo, tras el accidente.

El conductor fue identificado como Francisco Javier López Marroquín, de 28 años, quien manejaba la unidad con placas C365BRY, marca International, modelo 1998, que viajaba de la ciudad capital hacia San Marcos.

El piloto del bus es señalado de forma preliminar por el delito de homicidio culposo. (Foto: Archivo/Soy502)

Según la Comisaría 44 de la PNC, el bus perdió el control, salió de su carril y cayó en una hondonada de unos 25 metros, hecho que dejó 15 personas fallecidas y 22 heridas entre ellas una menor de edad, así como once hombres y tres mujeres.

Las autoridades confirmaron que el piloto también resultó herido y permanece bajo custodia policial en el hospital de Totonicapán, mientras continúan las investigaciones.

En el lugar intervinieron la Fiscalía de Distrito de Totonicapán del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil.

Con información de Dirlyn González/Nuestro Diario