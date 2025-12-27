Un trailer que cayó al fondo de un barranco se incendió en la ruta Interamericana

El tráiler perdió el control, cayó al barranco y prendió en llamas.
Un trailer cayó al fondo de un barranco luego de perder el control en el kilómetro 32 en la ruta interamericana. Hasta ahora se desconoce el origen del accidente.
Al llegar al lugar varias unidades de bomberos Voluntarios y Municipales trabajaron para sofocar las llamas y buscar al piloto quien perdió la vida ya que se encontraba entre lo hierros retorcidos del cabezal.
El siniestro se logró controlar luego de más de una hora, al lugar se presentaron más de 25 bomberos que asistieron al sector con motobombas y ambulancias.
El fallecido aún no ha sido identificado y se espera a las autoridades correspondientes.