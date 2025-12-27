Decretan luto nacional tras accidente de bus en ruta Interamericana

-

Presidente Arévalo expresa condolencias y decreta luto nacional tras accidente en la ruta Interamericana.

El presidente Bernardo Arévalo lamentó el accidente ocurrido en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana y expresó su solidaridad con las familias afectadas.

Ante la magnitud de la tragedia, el mandatario informó que se decretaron tres días de luto nacional en memoria de las víctimas del percance que involucró a un bus en ese tramo carretero.

Además, indicó que desde el Gobierno de Guatemala, se mantienen coordinadas las acciones de atención y apoyo necesarias para las personas involucradas, así como el acompañamiento a quienes perdieron a familiares y seres queridos.

(Imagen: captura de pantalla)

Sobre el accidente

El accidente de tránsito ocurrió la noche del 26 de diciembre, cuando un bus colectivo cayó en un barranco ubicado en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Nahualá, Sololá.

Información preliminar señala que la unidad de Transportes Sinaloa perdió el control y se precipitó en un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad.

Bus de Transportes Sinaloa cae a barranco en el kilómetro 173.5 de la Ruta Interamericana CA-1 Occidente, sector de la cumbre de Alaska, Totonicapán. De manera preliminar reportan 12 personas fallecidas y más de 30 heridas. pic.twitter.com/AH7UMotmAh — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) December 27, 2025

La Asociación de Bomberos Municipales Departamentales indicó que varios heridos fueron trasladados a los hospitales nacionales de Quetzaltenango y Totonicapán.

Bomberos Voluntarios confirmaron que el hecho dejó al menos 15 personas fallecidas y 22 personas se encuentran en observación médica según datos actualizados de los socorristas.

Causa de muerte

Por su parte, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la causa de muerte en todos los casos fue trauma corporal severo. Asimismo, informó que siete personas continúan pendientes de identificación, por lo que los análisis forenses correspondientes siguen en proceso, conforme a los protocolos establecidos.

Tras el accidente 15 personas perdieron la vida y 22 resultaron heridas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer las causas del accidente.