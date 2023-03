El alemán que busca a guatemalteca que conoció en un vuelo

Como la historia de la famosa película "Serendipity", un alemán llamado Florian Einsiedler pidió ayuda en redes para encontrar a una guatemalteca, de quien se enamoró a primera vista.

Florian pidió ayuda en algunos grupos de guatemaltecos en Facebook con el fin de que alguien que la conozca pueda darle una pista de cómo comunicarse con ella.

El "flechazo" ocurrió durante su vuelo de regreso tras un voluntariado en Guatemala, allí conoció a la mujer en la que no deja de pensar.

Florian Einsiedler. (Foto: Facebook)

"Hola, soy Florian Einsiedler, vivo en Friedberg una ciudad de Bavaria, Alemania. En 2008 trabajé en un proyecto comunitario en San Pedro La Laguna, en el lago Atitlán, junto a unos amigos instalamos estufas y filtros de agua que financiamos de forma privada", inició.

"En el vuelo de regreso vía Madrid me enamoré de un ángel, una mujer atlética, segura de sí misma. Con un gran carisma, era muy atenta, hermosa por fuera y por dentro, medía aproximadamente 1.70 de altura y era delgada, al igual que yo, ella hablaba varios idiomas".

"Saqué su equipaje de mano del compartimento superior, ella tenía el pelo largo, oscuro y usaba un vestido blanco, largo y veraniego, con zapatos blancos de tacón, era de Ciudad de Guatemala y se dirigía a una universidad en Madrid ya que trabajaría ahí, pudo haber trabajado y vivido de manera permanente en Madrid en ese momento", expresó.

(Foto: Florian Einsiedler)

¿Cómo se conocieron?

Einsiedler contó que antes de que cada uno tomara su camino, conversaron en el aeropuerto: "Se paró frente a mí en la aduana, tuvimos una muy buena conversación y coqueteamos intensamente pero todo fue muy rápido".

"Le di una tarjeta de presentación y ella me dijo que podía encontrarla en Facebook, su primer nombre es Maria Marielos, no estoy seguro de su apellido, era algo así como De los Santos Ángeles".

"La he buscado por 15 años y me gustaría volver a verla, creo que ahora debe tener unos 40 años. ¿Alguien la conoce? Aún no he perdido la esperanza de volver a verla algún día", concluyó.

De inmediato los internautas expresaron su opinión: "Seguramente se llama María de los Ángeles y le dicen Marielos", "Seguramente su apellido es Santos", "espero que la encuentres", "espero que no se haya casado".

El alemán también contestó a los internautas que le dijeron que la superara:

"He logrado todos mis sueños y todo lo que he querido en mi vida, en este momento estoy soltero otra vez, hace unos días la recordé y me di cuenta de que no me quiero rendir para conocer a esta maravillosa mujer. Es el momento de tratar de encontrarla por última vez, si es el destino y se supone que debe pasar, ella se pondrá contacto conmigo, pero si resulta que tiene una relación o no está interesada en mí, será triste pero también está bien, finalmente podré dejarla ir, sin embargo, si ella también me recuerda como yo, podría pasar algo y quiero averiguarlo, no quiero sentir que no lo intenté, todo en la vida tiene un propósito y mi corazón dice que le de más tiempo".

Esos son los únicos datos que Florian tiene por el momento, algunos usuarios le han ayudado enviándole perfiles de posibles guatemaltecas llamadas María de los Ángeles Santos y Marielos, aún sin éxito.

MIRA LA PUBLICACIÓN: