Isabel Claudina: Reportan desaparecida a exjugadora del Deportivo Mixco femenino

La exjugadora del Deportivo Mixco Femenino, Shirley Estibaliz Ramírez Tahuite, se encuentra desaparecida desde el 30 de octubre.

Fue vista por última vez en la Colonia Los Pérez en La Comunidad, zona 10 de Mixco.

El día de su desaparición vestía pants color azul, chumpa azul con rojo con letras atrás IMB-PC y tenis tipo chapulines blancos.

#AlertaIsabelClaudina

Ayúdenos a encontrar a

Shirley Estibaliz Ramírez Tahuite

Desapareció el 30 de Octubre de 2021

Cualquier información comunicarse al teléfono 1572

Cualquier información comunicarse al teléfono 1572

Gracias por difundir esta información❗



La familia de Shirley colocó la alerta de búsqueda el pasado 30 de octubre, luego de desaparecer la madrugada del mismo día.

"Ella salió en la madrugada y dejó abierta la ventana de la puerta, por lo que mi mamá pensó que regresaría, pero ya no lo hizo" detalló la hermana de Shirley.

"Mi mamá pensó que había ido a una fiesta y que iba a regresar y a mi hermana le mando mensajes diciendo que regresaría tipo 6, entonces ya no movimos nada, pero luego dijo que ya no iba a regresar, allí fue donde si ya no nos gusto" contó la hermana a Soy502.

Pero esta no es la primera vez que Shirley Estibaliz se ha desaparecido, pues en dos ocasiones anteriores no regresó a su casa y su hermana contó que puede estar ante amenazas de amistades cercanas.