Conductora fallece en trágico accidente en San Cristóbal, Mixco

El cuerpo de la mujer quedó sobre la vía.
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En la 18 Av. del bulevar principal de San Cristóbal, Mixco, con dirección hacia las Charcas zona 11, se originó un trágico accidente vehicular entre un transporte de dos ruedas y un tráiler.
El impacto causó el fallecimiento de una mujer, quien conducía la motocicleta y aún no ha sido identificada.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco recomienda precaución al circular en el sector, pues el hecho está causando una gran congestión vehicular para salir de Mixco.
Mientras tanto, el Ministerio Público (MP) ya realiza las diligencias correspondientes.