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¡No hay paso! Múltiple accidente complica el tránsito en Villa Nueva

  • Por Maria Fernanda Gallo
09 de mayo de 2026, 07:19
Los vehículos obstaculizan el paso de ambos carriles. (Foto: PMT, Villa Nueva)

Los vehículos obstaculizan el paso de ambos carriles. (Foto: PMT, Villa Nueva)

El percance vehicular ha complicado el tránsito del sector.

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Durante esta mañana del sábado 9 de mayo, se registró un accidente entre cuatro transportes sobre el km. 27.8 ruta de Bárcenas, Villa Nueva hacia Milpas Altas, Sacatepéquez.

En el hecho se vieron involucrados dos tráileres, así como un vehículo particular y una motocicleta, la cual quedó destrozada por el fuerte impacto. 

(Foto: PMT, Villa Nueva)
(Foto: PMT, Villa Nueva)

Cuatro personas resultaron heridas. 

La colisión, cuyas causas aún se investigan, ha congestionado la circulación en el sector dado que se obstruye ambos carriles.

Autoridades de tránsito trabajan para poder liberar el paso.

Otro hecho

En el sector, se reporta otro accidente de tránsito luego de que un picop y un vehículo particular colisionaran.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva recomienda conducir con precaución.

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