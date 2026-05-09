¡No hay paso! Múltiple accidente complica el tránsito en Villa Nueva

El percance vehicular ha complicado el tránsito del sector.
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Durante esta mañana del sábado 9 de mayo, se registró un accidente entre cuatro transportes sobre el km. 27.8 ruta de Bárcenas, Villa Nueva hacia Milpas Altas, Sacatepéquez.
En el hecho se vieron involucrados dos tráileres, así como un vehículo particular y una motocicleta, la cual quedó destrozada por el fuerte impacto.
Cuatro personas resultaron heridas.
La colisión, cuyas causas aún se investigan, ha congestionado la circulación en el sector dado que se obstruye ambos carriles.
Autoridades de tránsito trabajan para poder liberar el paso.
Otro hecho
En el sector, se reporta otro accidente de tránsito luego de que un picop y un vehículo particular colisionaran.
La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva recomienda conducir con precaución.