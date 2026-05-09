¡No hay paso! Múltiple accidente complica el tránsito en Villa Nueva

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El percance vehicular ha complicado el tránsito del sector.

Durante esta mañana del sábado 9 de mayo, se registró un accidente entre cuatro transportes sobre el km. 27.8 ruta de Bárcenas, Villa Nueva hacia Milpas Altas, Sacatepéquez.

En el hecho se vieron involucrados dos tráileres, así como un vehículo particular y una motocicleta, la cual quedó destrozada por el fuerte impacto.

(Foto: PMT, Villa Nueva)

Cuatro personas resultaron heridas.

#Urgente cuatro personas heridas reportan en múltiples colisión vehicular en la ruta que conduce de Barcenas hacia Milpas Altas, paso bloqueado en el sector utilice vías alternas. pic.twitter.com/LV9Zk9J69p — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) May 9, 2026

La colisión, cuyas causas aún se investigan, ha congestionado la circulación en el sector dado que se obstruye ambos carriles.

Autoridades de tránsito trabajan para poder liberar el paso.

#PMTVillaNueva deposita material sólido sobre la vía pública en el km. 27.8 ruta de Bárcenas hacia Milpas Altas, lugar donde se registró múltiple colisión vehicular. pic.twitter.com/Kb9QP537sR — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) May 9, 2026

Brigadas de Provial atienden una múltiple colisión en el km. 28 de la ruta RD-GUA-16 (Villa Nueva, Guatemala). Obstruye amabas direcciones y 4 personas trasladadas a un centro asistencial.



¡Conduzca con precaución!@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/JZ4kz8p4Fe — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) May 9, 2026

Otro hecho

En el sector, se reporta otro accidente de tránsito luego de que un picop y un vehículo particular colisionaran.

Colisión vehicular en la ruta de Bárcenas Villa Nueva hacia Milpas Altas #PMTVillaNueva coordina para movilizar los vehículos involucrados. pic.twitter.com/oVp922JfGx — Dalia Santos (@SantosDalia) May 9, 2026

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva recomienda conducir con precaución.