Djokovic vuelve de la lesión, pero con derrota en el Masters 1000 de Roma

-

El serbio Novak Djokovic, exnúmero 1 mundial y actual cuarto del ranking, se despidió este viernes por la vía rápida en el Masters 1000 de Roma, donde cayó ante el croata Dino Prizmic (79º) por 2-6, 6-2 y 6-4 en su entrada en liza en el torneo.

El duelo de este viernes era su esperada reaparición después de una lesión en el hombro derecho a principios de marzo, por la que se ausentó de los últimos tres Masters 1000 (Miami, Montecarlo, Madrid).

EL MALDITO PASO DEL TIEMPO.



Novak Djokovic: “No es la preparación ideal. No recuerdo la última vez en los últimos dos años que no tuve ningún problema físico o de salud antes del torneo".



Novak Djokovic: "Siempre hay algo. Es una nueva realidad con la que tengo que… pic.twitter.com/2Ojwdmxhl6 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 8, 2026

Su derrota en el Foro Itálico ha sido en un partido de segunda ronda, pero era el primero para el veterano tenista de 38 años en el torneo, ya que por su condición de cabeza de serie estuvo exento de disputar la primera ronda.

Roma era apenas su tercer torneo de 2026, después del Abierto de Australia (subcampeón) e Indian Wells (eliminado en octavos de final).

A menos de tres semanas de Roland Garros, que se jugará del 24 de mayo al 7 de junio, esta derrota no augura nada bueno para Nole, que desde 2024 busca un título 25 de Grand Slam y que no había perdido en su estreno en un torneo desde el Masters 1000 de Madrid del año pasado.