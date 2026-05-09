Expo Motor: una experiencia que mueve la pasión automotriz

La emoción, la innovación y el diseño automotriz se viven intensamente en Expo Motor, llevándose a cabo en Fórum Majadas hasta el domingo 10 de mayo.
Desde la entrada, los visitantes pueden disfrutar de una experiencia dinámica, totalmente gratuita; en la que podrán explorar la tecnología, potencial y el confort de los distintos modelos de las marcas en exhibición: Changan, Honda, Suzuki, JAC Motors, BAIC y Forthing.
Cada stand ofrece una propuesta diferente, permitiendo a los asistentes conocer de cerca vehículos diseñados para distintos estilos de vida, desde opciones urbanas y familiares hasta modelos deportivos y SUVs de última generación.
Changan, reconocida por incorporar diseños modernos, tecnología inteligente y vehículos con altos niveles de equipamiento. Ha ganado presencia en el mercado por ofrecer una combinación entre innovación con eficiencia.
Honda, una marca reconocida por su tecnología orientada a la seguridad y a la comodidad del conductor, se encuentra presente con sus modelos de SUVs y motocicletas.
Por su parte, Suzuki presenta modelos compactos, versátiles; 4X4 para los aventureros; y también sus distintos modelos de motocicletas. Siendo una marca que se caracterizan por su practicidad y desempeño, especialmente valorados por conductores que buscan movilidad ágil.
La presencia de JAC Motors añade una propuesta enfocada en vehículos utilitarios, pickups y SUVs con tecnología moderna con opciones accesibles para distintos segmentos del mercado.
Asimismo, BAIC llama la atención por sus diseños robustos y vehículos orientados tanto al confort urbano como a la aventura, destacando por integrar tecnología, amplitud interior con líneas contemporáneas.
Otra de las marcas que despierta curiosidad entre los asistentes es Forthing, la que apuesta por vehículos modernos con enfoque en innovación, movilidad eficiente y diseño futurista.
Además de la exhibición de vehículos, Expo Motor ofrece asesoría personalizada, promociones especiales, opciones de financiamiento y espacios interactivos que convierten la visita en una experiencia completa para toda la familia.
La atmósfera dentro de Fórum Majadas combina entretenimiento, negocios y pasión por los motores, siendo un punto de encuentro ideal para quienes buscan conocer las nuevas tendencias del sector automovilístico en Guatemala.