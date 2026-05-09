Expo Motor: una experiencia que mueve la pasión automotriz

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La emoción, la innovación y el diseño automotriz se viven intensamente en Expo Motor, llevándose a cabo en Fórum Majadas hasta el domingo 10 de mayo.

Desde la entrada, los visitantes pueden disfrutar de una experiencia dinámica, totalmente gratuita; en la que podrán explorar la tecnología, potencial y el confort de los distintos modelos de las marcas en exhibición: Changan, Honda, Suzuki, JAC Motors, BAIC y Forthing.

Cada stand ofrece una propuesta diferente, permitiendo a los asistentes conocer de cerca vehículos diseñados para distintos estilos de vida, desde opciones urbanas y familiares hasta modelos deportivos y SUVs de última generación.

Changan, reconocida por incorporar diseños modernos, tecnología inteligente y vehículos con altos niveles de equipamiento. Ha ganado presencia en el mercado por ofrecer una combinación entre innovación con eficiencia.

Honda, una marca reconocida por su tecnología orientada a la seguridad y a la comodidad del conductor, se encuentra presente con sus modelos de SUVs y motocicletas.

Por su parte, Suzuki presenta modelos compactos, versátiles; 4X4 para los aventureros; y también sus distintos modelos de motocicletas. Siendo una marca que se caracterizan por su practicidad y desempeño, especialmente valorados por conductores que buscan movilidad ágil.

La presencia de JAC Motors añade una propuesta enfocada en vehículos utilitarios, pickups y SUVs con tecnología moderna con opciones accesibles para distintos segmentos del mercado.

Asimismo, BAIC llama la atención por sus diseños robustos y vehículos orientados tanto al confort urbano como a la aventura, destacando por integrar tecnología, amplitud interior con líneas contemporáneas.

(Fotografía por: Content Marketing Soy 502)

Otra de las marcas que despierta curiosidad entre los asistentes es Forthing, la que apuesta por vehículos modernos con enfoque en innovación, movilidad eficiente y diseño futurista.

“ Fue una oportunidad para evaluar las mejores opciones para adquirir mi nuevo vehículo de uso personal. En Expo Motor puedes evaluar las mejores opciones del mercado en un solo lugar. ” José Carlos Contreras , visitante a Expo Motor

Además de la exhibición de vehículos, Expo Motor ofrece asesoría personalizada, promociones especiales, opciones de financiamiento y espacios interactivos que convierten la visita en una experiencia completa para toda la familia.

La atmósfera dentro de Fórum Majadas combina entretenimiento, negocios y pasión por los motores, siendo un punto de encuentro ideal para quienes buscan conocer las nuevas tendencias del sector automovilístico en Guatemala.