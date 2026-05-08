¡Abrazada a su madre! Periodista Yolaine Díaz fallece en incendio en Nueva York

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La periodista del medio estadounidense "People en Español", Yolaine Díaz falleció al incendiarse su apartamento en un edificio ubicado en Manhattan, Nueva York.

La madrugada del 4 de mayo ella y su madre, así como su perrita murieron entre las llamas y el humo que invadió su hogar.

Díaz era la encargada de llevar el glamour de las estrellas en las pasarelas de las entregas de premios para People sin imaginar que sus compañeros escribirían acerca de su muerte.

Las autoridades investigan la causa de las llamas con mucho hermetismo, hasta ahora se conoce que el fuego inició en el primer nivel, el humo subió por el concreto atrapando a los residentes.

Yolaine, de 48 años, su madre, Ana Mirtha Lantigua, de 73, y su inseparable perrita se encontraban en lo alto del edificio y no pudieron escapar.

Los cuerpos de la periodista y de su progenitora fueron encontrados por los bomberos en las escaleras de emergencia, sin vida, según explican, ambas estaban abrazadas con su mascota. El padrastro de la comunicadora de origen dominicano fue el único que se salvó.

Trayectoria de Yolaine Díaz

Emigró de República Dominicana siendo adolescente. Se formó en el Lehman College del Bronx, donde estudió periodismo. En 2004, entró como pasante a "People en Español" en verificación de datos, luego ingresó a la redacción y, finalmente, a la edición de las secciones de Moda y Belleza.

Entrevistó a estrellas como Shakira, Laura Pausini, Enrique Iglesias y Daddy Yankee y recorrió el mundo para aconsejar qué lugares visitar.

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