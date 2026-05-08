¡Ligera alza! Precio del petróleo sube tras nuevos enfrentamientos en Ormuz

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El precio del crudo incrementó un 1.23% este viernes luego de nuevos conflictos en el estrecho de Ormuz.

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Los precios del petróleo cerraron con una ligera alza este viernes 8 de mayo, sin que los nuevos incidentes en el alto el fuego en Oriente Medio disiparan por completo las esperanzas de un cese duradero de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, subió un 1,23% hasta 101,29 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en junio, ganó un 0,64% hasta 95,42 dólares.

Los precios siguen por debajo de los niveles registrados hace una semana.

"Las expectativas de una reapertura inminente del estrecho de Ormuz han provocado una fuerte caída de los precios del petróleo" en los últimos días, señaló Barbara Lambrecht, de Commerzbank.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado martes "grandes avances" con miras a un acuerdo con Teherán.

Photos of USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115), and USS Mason (DDG 87) operating in the Middle East. The three destroyers are currently sailing in the Arabian Sea supporting the blockade against Iran. As of today, CENTCOM forces have redirected 57 commercial… pic.twitter.com/iFHp1HHMac — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 8, 2026

Recientes enfrentamientos

Sin embargo, tras los últimos intercambios militares en el estecho de Ormuz "el precio del Brent volvió a superar la barrera los 100 dólares por barril", subrayó Lambrecht.

El ejército estadounidense anunció este viernes haber "neutralizado" dos buques con bandera iraní que intentaban llegar a un puerto iraní en el golfo de Omán, "en violación del bloqueo estadounidense".

La agencia iraní Fars, por su parte, mencionó "intercambios de disparos" entre las fuerzas armadas de Irán y la marina estadounidense en el estrecho de Ormuz, antes de señalar un retorno a la calma.

| El Comando Central de Estados Unidos informó que el 8 de mayo un F/A-18 Super Hornet del portaaviones USS George H.W. Bush inutilizó los tanqueros de bandera iraní M/T Sea Star III y M/T Sevda con munición de precisión en sus chimeneas, impidiendo que ambas embarcaciones… pic.twitter.com/UUhBaTt0e6 — Radar Austral (@RadarAustral_) May 8, 2026

*Con información de AFP