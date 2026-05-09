Varios accidentes viales se registran esta mañana sábado

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El tránsito en varios sectores se ha visto afectado por percances viales.

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El conductor de un vehículo chocó contra un poste ubicado sobre Calzada Roosevelt y 34 Avenida, de la zona 11, luego de perder el control del volante.

A bordo de este transporte se movilizaban varias personas, de las cuales tres sufrieron crisis nerviosas y presentaron algunos golpes.

Bomberos Municipales atendieron a las víctimas.

(Foto: Bomberos Municipales)

En el lugar, la estructura del vehículo quedó sobre la ruta tras la colisión.

Autoridades de tránsito coordinan la circulación del sector.

Empotrados sobre la ruta

Otro conductor sufrió un percance vial, luego de perder el control del vehículo tipo panel que conducía sobre la ruta el Pulté, zona 16.

Esto causó que el transporte quedará varado sobre el arriate central de la ruta.

(Foto: RRSS)

También en zona 16, en la diagonal 45 con rumbo al puente Monjitas, un vehículo colisionó contra el talud de la ruta, causando la obstrucción de un carril al encunetarse.

Automóvil derrapa y queda en cuneta.



- Diagonal 45 yendo a puente Monjitas zona 16.



Policia-MT se encuentra agilizando en el lugar, solo daños materiales y obstrucción del tramo.#09may26PMT pic.twitter.com/2AvU5anjIa — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 9, 2026

En la Bulevar Juan Pablo II, ubicado en la 8a. avenida de la zona 13, el conductor de un vehículo particular quedó empotrado en el arriate central causando que el transporte sufriera daños estructurales.



Automóvil empotrado en arriate central.



- Bulevar Juan Pablo II, 8 avenida zona 13.



Policia-MT ya se encuentra en apoyo al conductor, solo fueron daños materiales.#09may26PMT pic.twitter.com/2N4xfe9L7Y — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 9, 2026

En zona 13, se originó un choque entre una moto y un vehículo sobre la Avenida Hincapié, 25a. calle. Los Bomberos Municipales se hicieron presentes para poder auxiliar al conductor de moto tras el percance.



Colisión entre automóvil y motocicleta en Avenida Hincapié 25 calle zona 13.



Policia-MT coordinó bomberos para evaluación del motorista, conductor de automóvil en el lugar. La Policia Nacional Civil fue notificada.#09may26PMT pic.twitter.com/kgVmPp5Up1 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 9, 2026

Múltiples derrapes

Tras la presencia de lluvia durante la noche del viernes 8 de mayo; el suelo mojado ha causado derrapes de conductores.

En el viaducto Rafael Carrera, ubicado en la zona 15 de Ciudad Guatemala, con dirección hacia el bulevar Vista Hermosa, el conductor de un transporte de dos ruedas derrapó y se deslizó sobre la vía.

Mira:

Motocicleta derrapa.



- Viaducto Rafael Carrera zona 15 yendo a bulevar Vista Hermosa.



Policia-MT se encuentra agilizando y realizando acciones para la reducción de velocidad para atender percance.#09may26PMT pic.twitter.com/FjDtcQRcv9 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 9, 2026

Otro conductor de moto también sufrió un derrape sobre la Avenida Reforma, ubicada en la 2a. calle de la zona 10; el pasajero del vehículo también resultó lesionado.

Moto derrapa.



- Avenida Reforma 2 calle zona 10



Policia-MT coordinó bomberos para evaluación del conductor y acompañante. #09may26PMT pic.twitter.com/x6r6WAvmpf — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 9, 2026

En la 10a, avenida de la zona 4 con ruta hacia la la Avenida Reforma zona 9, el conductor de una moto cayó sobre el asfalto al perder el control del transporte.

Motocicleta se deslizó en la rotonda frente a Cámara de Industria en tramo de la 10 avenida zona 4 para Avenida Reforma zona 9.#09may26PMT pic.twitter.com/rsrvX1FDQU — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 9, 2026

Además, algunas áreas han presentado congestionamiento vehicular este sábado previo al Día de la Madre.

En la Calzada San Juan hacia Guatemala se ha reportado tránsito lento.

Carga vehicular sobre Calzada San Juan hacia Guatemala. #TránsitoMixco pic.twitter.com/DytESi5kc6 — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) May 9, 2026