Sara Curruchich anuncia canción con Aterciopelados

Sara Curruchich reveló que hará una colaboración con el grupo colombiano Aterciopelados.
OTRAS NOTICIAS: Viralizan visita de DJ Snake a una tienda en Guatemala (video)
La sorpresiva noticia de Sara Curruchic se inmediato se hizo viral: "Este 15 de mayo les compartiré una nueva canción, pero no lo hago sola, con un grupo colombiano maravilloso a quien admiro profundamente, una canción para seguir nombrando, para podernos abrazar", contó en un video.
Sara dará a conocer a mediados de mayo de 2026 el tema que realizó en colaboración con Andrea Echeverri y Héctor Buitrago.
A través de sus redes, la guatemalteca compartió una imagen de ella con los músicos que promocionan "La teta pirata".
Tras una gira por el mundo, Curruchich regresa con nueva música y con un mensaje de esperanza, reivindicación y fuerza.
Sara Curruchich
Sara Curruchich Cúmez, nacida en San Juan Comalapa, 25 de julio de 1993, es una activista guatemalteca de origen maya kaqchikel.
Músico, cantautora y compositora, toca marimba y guitarra. Su mensaje destaca la defensa de los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios.
Aterciopelados
Una banda de rock alternativo colombiana, liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago. Se popularizó en 1990 bajo el nombre de Delia y los Aminoácidos luego se conoció como Aterciopelados en 1993, la canción que los lanzó a la fama en Latinoamérica fue "Florecita Rockera" y "Bolero Falaz".