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Sara Curruchich anuncia canción con Aterciopelados

  • Por Selene Mejía
09 de mayo de 2026, 07:58
La guatamalteca se une a los colombianos. (Fotos: Redes Sociales)

La guatamalteca se une a los colombianos. (Fotos: Redes Sociales)

Sara Curruchich reveló que hará una colaboración con el grupo colombiano Aterciopelados. 

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La sorpresiva noticia de Sara Curruchic se inmediato se hizo viral: "Este 15 de mayo les compartiré una nueva canción, pero no lo hago sola, con un grupo colombiano maravilloso a quien admiro profundamente, una canción para seguir nombrando, para podernos abrazar", contó en un video. 

Sara dará a conocer a mediados de mayo de 2026 el tema que realizó en colaboración con Andrea Echeverri y Héctor Buitrago. 

A través de sus redes, la guatemalteca compartió una imagen de ella con los músicos que promocionan "La teta pirata". 

Tras una gira por el mundo, Curruchich regresa con nueva música y con un mensaje de esperanza, reivindicación y fuerza. 

Sara Curruchich

Sara Curruchich Cúmez, nacida en San Juan Comalapa, 25 de julio de 1993, es una activista guatemalteca de origen maya kaqchikel. 

Músico, cantautora y compositora, toca marimba y guitarra. Su mensaje destaca la defensa de los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios.

Aterciopelados

Una banda de rock alternativo colombiana, liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago. Se popularizó en 1990 bajo el nombre de Delia y los Aminoácidos luego se conoció como Aterciopelados en 1993, la canción que los lanzó a la fama en Latinoamérica fue "Florecita Rockera" y "Bolero Falaz". 

@saracurruchich ¿Con quién creen que será esta colaboración? ✨️ Les leo! #saracurruchich #colombia #guatemala #singersongwriter #comalapa ♬ Pueblos - Versión Acústica - Sara Curruchich

@saracurruchich Hay canciones que son tejido, como la que compartiremos que es fuerza y abrazo al alma junto a seres inmensamente maravillosos: Aterciopelados ❤️‍✨️✊Qué honor, alegría e inspiración, gracias por este encuentro! ¡15 MAYO - Todas las plataformas! #comalapa #Colombia #viento #Aterciopelados #saracurruchich ♬ Soñemos un Bosque - Aterciopelados

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