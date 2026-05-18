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Cierre vial en Mixco por trabajos de Drenaje

  • Por Reychel Méndez
18 de mayo de 2026, 10:29
&nbsp;Autoridades recomiendan utilizar vías alternas. (Foto Ilustrativa: iStock)

 Autoridades recomiendan utilizar vías alternas. (Foto Ilustrativa: iStock)

Autoridades anunciaron sobre cierre vial en Lo de Bran durante la noche de este lunes.

OTRAS NOTICIAS: Complicación vial en conexión de zona 10 y zona 15

Las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de Mixco dieron a conocer este lunes que durante la noche se estarán realizando cierres viales en esta jurisdicción debido a trabajos en el drenaje.

Según la información compartida el cierre iniciará a las 22:00 horas y terminará a las 03:30 horas del martes 19 de mayo. 

Asimismo indicaron que el sector en el que se desarrollarán los trabajos será a cercanías de Lo de Bran.

También compartieron una imagen en la que muestran la vía alterna recomendada para utilizar. 

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