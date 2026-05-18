Cierre vial en Mixco por trabajos de Drenaje

AVISO IMPORTANTE ⚠️



Este 18 de mayo se realizará un cierre vehicular por trabajos de drenaje en el sector.



Horario del cierre: 22:00 a 03:30 hrs.

Sector: Lo de Bran

Utiliza las rutas alternas señalizadas para evitar contratiempos.#TránsitoMixco pic.twitter.com/XjcFGVhTDa