Cierre vial en Mixco por trabajos de Drenaje

Autoridades anunciaron sobre cierre vial en Lo de Bran durante la noche de este lunes.
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Las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de Mixco dieron a conocer este lunes que durante la noche se estarán realizando cierres viales en esta jurisdicción debido a trabajos en el drenaje.
Según la información compartida el cierre iniciará a las 22:00 horas y terminará a las 03:30 horas del martes 19 de mayo.
Asimismo indicaron que el sector en el que se desarrollarán los trabajos será a cercanías de Lo de Bran.
También compartieron una imagen en la que muestran la vía alterna recomendada para utilizar.