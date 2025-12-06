Las rutas alternas para este sábado por desfile de Bomberos Voluntarios

El sábado 6 de diciembre se realizará el desfile “Guardianes de la Navidad” organizada por los Bomberos Voluntarios a partir de las 17:00 horas.
Este evento finalizará a las 22:00 horas. Por ello, Amílcar Montejo, director de comunicaciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) informa que se estará cerrando el carril que conduce desde el Periférico, zona 12, hacia zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Las vías alternas serán en los sectores de la Calzada Atanasio Tzul, la Avenida Petapa y la colonia la Reformita.
Asimismo, la Calzada Roosevelt, Calzada San Juan y el Puente el Naranjo.
Además, se recomienda evitar subir a niños a fachadas de casas o estructuras para evitar accidentes al visualizar este evento.