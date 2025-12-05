Este es el recorrido que tendrá el desfile navideño de los Bomberos Voluntarios

Más de 60 carrozas, bandas musicales y Show de luces en el desfile navideño del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
FOTO: ¡Más de 60 carrozas! Así se realizará el Desfile Navideño de los Bomberos Voluntarios
El cuerpo de Bomberos Voluntarios realizará su desfile "Guardianes de la navidad" donde combinan la alegría y la prevención de incendios en las fiestas de fin de año.
El desfile está agendado este sábado 06 de diciembre a las 17:00 horas con punto de partida en la Universidad San Carlos de Guatemala, recorriendo el anillo periférico y concluyendo en la 49 compañía ubicada en la colonia 4 de Febrero, zona 7 capitalina.
Para esta celebración se contará con más de sesenta carrozas, distintas bandas musicales y al finalizar el recorrido un show de luces para disfrutar en familia.
Asimismo estarán presentes 15 compañías de bomberos participando en el recorrido navideño.