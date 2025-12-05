Este es el recorrido que tendrá el desfile navideño de los Bomberos Voluntarios

El cuerpo de Bomberos Voluntarios realizará su desfile "Guardianes de la navidad" donde combinan la alegría y la prevención de incendios en las fiestas de fin de año.

El desfile está agendado este sábado 06 de diciembre a las 17:00 horas con punto de partida en la Universidad San Carlos de Guatemala, recorriendo el anillo periférico y concluyendo en la 49 compañía ubicada en la colonia 4 de Febrero, zona 7 capitalina.

Óscar Sánchez, coordinador general y relacionista del CVB mencionó que Este desfile nació de nuestra misión de proteger, pero ha crecido como un abrazo colectivo. (Foto: Archivo/Soy502)

Para esta celebración se contará con más de sesenta carrozas, distintas bandas musicales y al finalizar el recorrido un show de luces para disfrutar en familia.

Asimismo estarán presentes 15 compañías de bomberos participando en el recorrido navideño.

Durante el recorrido habrán puntos estratégicos para que las familias puedan tomarse fotos. (Foto: Bomberos Voluntarios)