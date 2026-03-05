Bloquean el paso vehicular frente al Congreso de la República (video)

Reportan que más de 25 motoristas obstruyen el paso por la 9a avenida frente al congreso.
Este jueves 5 de agosto las autoridades de tránsito reportaron que se mantiene cerrado el paso en la 9 avenida y 10 calle de la zona 1, frente al Congreso de la República.
Aparentemente las personas que bloquean el paso realizan esta manifestación por elección del magistrado de la Corte de Constitucionalidad.
Amilcar Montejo, Director de Comunicaciones de EMETRA indicó que en el lugar se encuentran más de 25 motociclistas bloqueando el paso por lo que recomienda a los conductores que transiten con precaución.