Edén Muñoz confirma su concierto en Guatemala (video)

El tour "Como en los viejos tiempos" de Edén Muñoz llegará a Guatemala próximamente. Conoce acá los detalles.
El cantante mexicano Edén Muñoz confirmó su concierto para el próximo 30 de mayo en la ciudad de Guatemala.
Edén Muñoz traerá al país su música regional mexicana como parte de su tour "Como en los viejos tiempos" y se presentará en el Fórum Majadas.
Las preventa ya está disponible y finaliza este miércoles 4 de marzo. Sin embargo, la venta a todo público será a partir del próximo jueves 5 de marzo a precio normal.
El compositor mexicano realizó la invitación a sus seguidores guatemaltecos por medio de un video, en menciona estar feliz presentarse de nuevo en su "querida Guate".