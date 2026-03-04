Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Edén Muñoz confirma su concierto en Guatemala (video)

  • Por Geber Osorio
03 de marzo de 2026, 19:36
Edén Muñoz hará una presentación en mayo, en la ciudad de Guatemala. (Foto: Edén Muñoz)

Edén Muñoz hará una presentación en mayo, en la ciudad de Guatemala. (Foto: Edén Muñoz)

El tour "Como en los viejos tiempos" de Edén Muñoz llegará a Guatemala próximamente. Conoce acá los detalles.

OTRAS NOTICIAS: ¡Prepárate para disfrutar! Yandel Sinfónico llegará a Guatemala

El cantante mexicano Edén Muñoz confirmó su concierto para el próximo 30 de mayo en la ciudad de Guatemala.

Edén Muñoz traerá al país su música regional mexicana como parte de su tour "Como en los viejos tiempos" y se presentará en el Fórum Majadas.

Las preventa ya está disponible y finaliza este miércoles 4 de marzo. Sin embargo, la venta a todo público será a partir del próximo jueves 5 de marzo a precio normal.

El compositor mexicano realizó la invitación a sus seguidores guatemaltecos por medio de un video, en menciona estar feliz presentarse de nuevo en su "querida Guate".

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar