Convite de Samayac lleva 26 años de baile ininterrumpido en honor al Justo Juez

-

Samayac, Suchitepéquez, se viste de gala este viernes 6 de marzo para celebrar los 26 años del Convite del Tercer Viernes de Cuaresma. Lo que nació como una promesa familiar en honor al Divino Justo Juez, hoy es una fiesta comunitaria que reúne a casi 60 bailarines en un espectáculo de fe, color y tradición ininterrumpida.

Entre el sonido vibrante de música alegre, el paso de carrozas decoradas y el rugir característico de las motocicletas, integrantes del Convite Tercer Viernes de Cuaresma de Samayac, Suchitepéquez, han anunciado por las calles su próximo espectáculo.

Este recorrido y ensayo general sirvió como un preámbulo electrizante, anunciando que el momento cumbre está cada vez más cerca, pues será este viernes 6 de marzo cuando el grupo de baile realice su principal presentación anual.

Silda Guadalupe de León viuda de Afre, coordinadora del convite, expresó su satisfacción por el evento, que cumplirá 26 años de participación ininterrumpida.

El convite es muy querido por los vecinos y aplaudido por pobladores de áreas cercanas. (Foto: Archivo)

"Ni en pandemia paramos, debido a nuestra devoción y en honor a nuestro patrón, el Divino Justo Juez", agregó De León.

Patrimonio del pueblo

Este convite no siempre fue el evento masivo que es hoy; la semilla se plantó en el seno de la familia Afre Castillo.

Según De León, comenzó como un gesto de devoción personal con la participación de sus suegros, cuñados, esposo, sobrino e hijos; era una ofrenda privada, un pago de promesa al Señor, al Divino Justo Juez, el patrono de la tierra samayaquense.

Es un homenaje al patrono espiritual, pero también es un regalo para el pueblo samayaquense. (Foto: Melvin Popá/Colaborador)

Con el paso del tiempo, la barrera entre lo privado y lo público se desvaneció. La alegría del baile, el colorido de los trajes y la música contagiaron a los vecinos, transformando la iniciativa familiar en una verdadera fiesta comunitaria.

"En el 2000, mis hijas participaron en un baile en Quiché; de ahí surgió la idea. Ahora el convite es de todas las personas de nuestro querido Samayac", destacó la coordinadora con satisfacción.

https://www.youtube.com/watch?v=rkJgyeQxPZk

También trasciende límites geográficos, pues en el baile participan residentes de municipios cercanos, como San Pablo Jocopilas, San Francisco Zapotitlán y, recientemente, se integró una entusiasta participante desde San Sebastián, Retalhuleu.

Participación creciente

Para esta edición, se contará con la participación de 29 parejas, es decir, casi 60 personas que tendrán preparada una coreografía completa y un despliegue logístico que requiere meses de preparación; sin embargo, la coordinadora explica que la demanda de ser parte de la tradición es mayor.

En cada presentación, los personajes sacan sonrisas con sus ocurrencias. (Foto: Archivo)

"Cada año más personas desean formar parte del convite, pero no podemos tener más, porque no contamos con el espacio suficiente", finalizó la entrevistada.

https://www.youtube.com/watch?v=b3FT6Hy7rnA

Identidad y fe

En Guatemala, el convite es mucho más que una comparsa. Es una manifestación de sincretismo cultural donde la danza, la máscara y la sátira se encuentran con la solemnidad religiosa. En Samayac, cada paso de baile aprendido por los integrantes es un acto de agradecimiento y un recordatorio de la fe inquebrantable del pueblo al Justo Juez.