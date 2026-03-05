Mixco aprovechó un gol tempranero para derrotar a Municipal

-

Gracias a un gol tempranero de Nicolás Martínez, Mixco se quedó con los tres puntos en el estadio Santo Domingo de Guzmán, al derrotar 1-0 a Municipal, en actividad correspondiente a la fecha 11 del torneo Clausura 2026.

Apenas ocho minutos llevaba el encuentro de haber arrancado, cuando Kennedy Rocha le ganó en velocidad a Darwin Torres, quien en su intento por alcanzarlo, terminó derribándolo dentro del área, lo que obligó a Mario Escobar a marcar una pena máxima para los locales.

Martínez, goleador mixqueño en este torneo, fue quien tomó la responsabilidad de cobrarlo y no le falló a los suyos. El argentino remató a la derecha de un Braulio Linares que se lanzó al otro lado, para poner a festejar a todos los presentes en las gradas.

Fue la sexta anotación de Nico en lo que va del Clausura, con lo que se mantiene en la pelea por ser el máximo goleador, pero la mejor noticia para los chicharroneros es que ya lleva tres partidos consecutivos rompiendo las redes.

Luego de esta anotación, el cuadro escarlata trató de tomar el control de la pelota y empezar a generar ocasiones, pero nuevamente volvieron a mostrar la falta de puntería que tanto se les ha criticado en la primera vuelta.

José Mena (minuto 36) y Yasnier Matos (38) desperdiciaron un par de ocasiones dentro del área, al no encontrar dirección de marco. Esto, sumado a las buenas intervenciones de Kevin Moscoso, dejó en cero a los ediles.

El arquero mixqueño le ahogó el grito de gol a Yúnior Pérez (48), Érik López (60) y Pedro Altán (62 y 81). Mientras que los locales desperdiciaron la opción de ampliar en oportunidades de Martínez (52) y Rocha (59), que no le dieron buena dirección a sus remates.

Ya en el descuento, con Municipal lanzado completamente al ataque en busca de rescatar un punto, el paraguayo López se fue expulsado (90+1), por reclamarle a Mario Escobar, y Mixco se terminó salvando de un penal, por una mano de Allen Yanes, gracias a un fuera de lugar previo de Yorman Baltazar, que dio el ligero toque de polémica, aunque estuvo bien sancionado.

De esta manera, los de Fabricio Benítez se meten de lleno en la lucha por estar en el top 8 de la tabla, que da acceso a la fase final, mientras que el cuadro dirigido por Mario Acevedo desperdició la oportunidad de mantenerse a un punto de Comunicaciones, líderes de la tabla, y ahora están a cuatro.