Guate suma una Maestra Internacional: Fiorella García brilla en el deporte ciencia

Entre tableros y zapatillas de ballet, Fiorella García encontró su verdadera pasión en el "deporte ciencia". A sus 17 años, no solo ha conquistado el primer puesto en el Caribe, sino que se ha consagrado como una de las seis guatemaltecas en alcanzar el prestigioso título de Maestra Internacional Femenina.

Además, 2025 lo concluyó con el primer puesto del Campeonato que se hizo en Puerto Rico y dejó en alto el nombre de Guatemala.

Sin duda el logro obtenido es el resultado de su perseverancia, disciplina y convicción de seguir creciendo como jugadora y ambición de representar a Guatemala en las competencias más importantes a nivel mundial.

Su perseverancia, disciplina y convicción han sido determinantes en su creciendo. (Foto: CDAG)

Sus inicios

"Descubrí el ajedrez desde muy chiquita, ya que mi papá nos enseñó a jugar. Y a mi papá le enseñó a jugar mi abuelo. Me daba mucha curiosidad cómo mover las piezas, me pareció un juego muy interesante y aprendí rápido", recuerda Fiorella en el inicio de una entrevista con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).

Fiorella practicaba al mismo tiempo ballet pero admite que el ajedrez fue siempre su deporte favorito.

El llamado deporte ciencia y que ha evolucionado en los últimos años, con especialidades que agilizan la estrategia y la velocidad de resolución le han permitido a García aplicar estos detalles a su vida.

Cada jugada contó para que García se alzara con el cetro isleño. (Foto: CDAG)

"Me ayuda bastante con las clases del colegio, pues gracias al deporte he mejorado mucho mi disciplina. Y en la vida en general me ha ayudado a ser más analítica con las cosas y pensar antes de hacer una acción, así como en una partida de ajedrez", explicó.

"Al igual que tengo bastante desarrollada mi capacidad de concentración cosa que me ayuda también en mis estudios y siempre que quiera aprender algo nuevo", agregó la campeona.

Campeonato

Durante el XX Festival Centroamericano y del Caribe de la Juventud 2025 terminó en el primer puesto.

"Me siento muy feliz, para mí fue un logro muy importante, porque llevo años preparándome para lograr el primer lugar en algún evento como este y lograr un título. Me voy satisfecha con el resultado y con las partidas que hice, sé que todavía tengo mucho que aprender, cada partida fue una batalla única y estoy contenta por eso", expresó.

Al centro, Fiorella García, en el segundo Layla Caicedo de Panamá, tercero Hannah Wilson de Barbados y cuarto la jamaiquina Gabriela Watson. (Foto: CDAG)

Según indicó, seguirá con su entrenamiento, para conseguir más logros a nivel nacional y a nivel internacional.

El triunfo se lo dedicó a sus padres que siempre están apoyándola en todo. "En especial a mi papá que me acompaña en cada aventura; a la Asociación Deportiva Departamental de Ajedrez de Guatemala (ADDG) porque ahí fueron mis primeros años de formación y también a mi actual entrenador Daniel Pérez, que me prepara de manera virtual desde Corrientes, Argentina", concluyó.

Enfocada

Fiorella habla con convicción sobre sus metas en el deporte: "mi objetivo es ser campeona nacional y lograr validar mi título de maestra internacional. En los últimos años siempre estuve en las finales de los nacionales y espero este año ser parte de la selección mayor", afirma.

"También quiero ser parte de la Olimpiada de Ajedrez", añade sobre la posibilidad de clasificar al evento más importante del año que se realizará en Uzbekistán.

Fiorella García durante una de sus partidas iniciales en el torneo puertorriqueño. (Foto: CDAG)

