Los sabores del verano llegan a McDonald’s

Los 124 restaurantes de McDonald's en Guatemala ya cuentan con un menú especial disponible hasta el 6 de abril, dando la bienvenida al "Sabor del Verano", con propuestas pensadas para acompañar cada momento del día.

Para el almuerzo o cena degusta de un McCrispy Sándwich con pechuga de pollo en dos versiones: Bacon Ranch y Deluxe, ideales para quienes buscan degustar de pollo crujiente.

Añade un toque dulce a tu visita con un McFlurry Naranja Tajín Dulce, que combina lo cremoso con un toque cítrico y ligeramente picante; el Sundae de Mango, ideal para los días cálidos; o el Pie de Piña, un clásico de sabor tropical que muchos esperan cada año.

A estas opciones se suma la McFizz Naranja Tajín Dulce, una bebida burbujeante y refrescante que complementa el menú y ofrece una alternativa diferente para esta temporada.

“ En McDonald’s buscamos innovar constantemente y ofrecer sabores que conecten con cada época del año y con los gustos de nuestros invitados ” Cecilia Búcaro , gerente de mercadeo de McDonald's Guatemala.

Como parte de la experiencia, la marca también contará con promociones exclusivas a través de su APP, donde los invitados podrán encontrar ofertas especiales y dinámicas pensadas para compartir y disfrutar aún más esta temporada.