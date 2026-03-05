¡Sube la gasolina! Así quedaron los precios de los combustibles tras aumento

-

Incremento en el costo de los carburantes van desde los Q 0.52 hasta los Q 0.97 en comparación a la semana anterior.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó que los precios de la gasolina y diésel sufrieron un incremento durante la última semana, los cuales son los más altos registrados en lo que va de este 2026.

La información fue confirmara a través del informe del área metropolitana del Departamento de Análisis Económico de la Dirección General de Hidrocarburos del MEM que muestra los precios promedio de los combustibles en la modalidad de autoservicio y servicio completo.

En el caso del autoservicio, el galón de gasolina superior tiene un precio de Q30.54, mientras que en la semana del 23 de febrero fue de Q29.57, por lo que sufrió un incremento de Q0.97.

La gasolina superior es la que más subió de precio esta semana. (Foto: MEM / Soy502)

Asimismo, el galón de gasolina regular tiene un costo de Q29.53 y la semana pasada fue de Q28.57, es decir un aumento de Q0.96.

Mientras que el diésel tiene un precio por galón de Q28.28, pero la semana pasada fue de Q27.75, lo que representa Q0.53 de incremento.

Los precios de autoservicio también sufrieron incrementos, pues el galón de gasolina superior cuesta Q31.58 y la semana pasada era de Q30.68, por lo que el incremento fue de Q0.90.

El galón de gasolina regular está en Q30.56 y la semana pasada fue de Q29.67, un aumento de Q0.89 y el diésel cuesta Q29.33, la semana pasada estaba en Q28.81, lo que representan Q 0.52 de aumento.

Los más altos de 2026

Los datos presentados por el MEM precisan que los precios registrados esta semana son los más altos que se han registrado en lo que va de 2026.

Por ejemplo, el galón de gasolina superior en la modalidad de autoservicio en la segunda quincena de enero tenía un precio de Q27.49, para la primera quincena de febrero era de Q29.04 y para la segunda quincena de febrero llegó a Q29.10.

Los precios promedios de los combustibles de esta semana son los más altos registrados de todo lo que va de 2026.



La misma dinámica de aumento progresivo se registra con la gasolina regular y el diésel que han registrado aumentos constantes desde que comenzó el 2026.

Piden ahorrar combustible

El pasado 2 de marzo mediante un comunicado el MEM hizo un llamado a la población para que utilice de forma prudente el transporte, debido al riesgo que existe en productos energéticos derivado de la situación que existe en oriente medio.

La cartera de Energía y Minas señaló que, si bien Guatemala cuenta con suficiente abastecimiento de combustibles y no habrá desabastecimiento inmediato, sí existe el riesgo debido a las limitantes al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

La información fue emitida por la situación geopolítica que se desarrolla en Oriente Medio.

"La coyuntura representa un riesgo, especialmente por la afectación al tránsito marítimo a través del Estrecho de Ormuz, principal corredor para el suministro petrolero a nivel mundial", precisó el MEM.

La cartera instó a la población a "evitar viajes innecesarios, promover el uso compartido de vehículos y priorizar el transporte público" ya que "estas medidas contribuyen a mitigar el impacto económico de las familias".